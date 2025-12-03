НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
По пути на вызов «Скорая» столкнулась с автобусом в Рудном
 
 
По пути на вызов «Скорая» столкнулась с автобусом в Рудном
Отправлено: 03.12.25 - 12:11
К счастью, в этом ДТП обошлось без жертв. Авария произошла вечером 2 декабря на пересечении улиц Топоркова и 40 лет Октября. Водитель автомобиля скорой помощи не убедился, что ему уступают дорогу.
Читать новость

Re: По пути на вызов «Скорая» столкнулась с автобусом в Рудном
Отправлено: 03.12.25 - 12:11
#1
А вот переименовали бы эти 40 лет - ни чего бы не произошло. Извините за сарказм
По пути на вызов «Скорая» столкнулась с автобусом в Рудном
Отправлено: 03.12.25 - 13:27
#2
Цитата:
vofkakst:
ни чего бы не произошло

Ага, и ямы на том перекрестке, которые второй год дважды за год латают, помимо регулярной, читай после каждого дождя,"заделки" их тротуарной плиткой-щебнем-"сколом", сами собой затянутся а/б покрытием
И предваряя вопросы - их и до этого каждый год латали, с той же эффективностью проводимых работ за бюджетные деньги, но только раз в год, в аккурат когда а/б таял вместе со снегом.
