Re: Бюджетные миллиарды уходят на депозиты: аудит раскрыл...

Отправлено: - 11:24

В СПК РАЗВОРОВАЛИ на 185 миллардов тенге, в "Самрук Казыне" - тоже РАЗВОРОВАЛИ примерно на 122 миллиарда тенге- и это только оициально ДОКАЗАННЫЕ факты аудитами из ВАП, а сколько НЕДОКАЗАННЫХ ???



Теперь представили насколько БОГАТА наша страна, и как ГОСУДАРСТВО методично, планомерно и долговременно её разворовывает???