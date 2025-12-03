Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Несколько десятков россиян отказались покидать самолёт в Казахстане
N
Я робот
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 53070
Отправлено: 03.12.25 - 08:56
Полёт рейса «Стамбул-Актобе» авиакомпании Pegasus Airlines изначально задержали на 8 часов. Когда самолёт наконец вылетел, вместо положенных 3 часов он провёл в воздухе около 6 часов. Но главный сюрприз ждал пассажиров позже - самолёт приземлился не в Актобе, а в районе Актау, почти в 1 500 км от пункта назначения.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1990
Re: Несколько десятков россиян отказались покидать самолёт в...
Отправлено: 03.12.25 - 08:56
Цитата:
С = сервис по-казахстански)))
Они еще на свою "победу" волокут)
экипаж объявил, что «рейс завершён» и предложил людям покинуть борт.
С = сервис по-казахстански)))
Они еще на свою "победу" волокут)
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 894
Re: Несколько десятков россиян отказались покидать самолёт в...
Отправлено: 03.12.25 - 09:17
ну вообще опозорились. Я бы тоже остался. за такой завершенный рейс пилотов надо мягко говоря за яйки взять
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7880
Re: Несколько десятков россиян отказались покидать самолёт в...
Отправлено: 03.12.25 - 09:21
Я бы тоже так поступил, как россияне, а что я потерял да еще в голой степи. Отвезите туда откуда взяли, ибо довезите куда направлялись, вот так и доверься и будешь сьеден волками
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 894
Re: Несколько десятков россиян отказались покидать самолёт в...
Отправлено: 03.12.25 - 09:23
а вообще название заголовка изначально неправильное. Не вникая в суть по названию первое что приходит в голову-это произвол со стороны россиян. А по сути то казахская сторона облажалась по полной. Вот так и надо озаглавливать тему.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1849
Re: Несколько десятков россиян отказались покидать самолёт в...
Отправлено: 03.12.25 - 10:10
А как он в степи сел?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3914
Отправлено: 03.12.25 - 10:15
Цитата:
В самом Актау есть только морской порт. Ближайшая железнодорожная станция и аэропорт фактически в 80 км от города в степи.
Сабыр:
А как он в степи сел?
А как он в степи сел?
В самом Актау есть только морской порт. Ближайшая железнодорожная станция и аэропорт фактически в 80 км от города в степи.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8639
Re: Несколько десятков россиян отказались покидать самолёт в...
Отправлено: 03.12.25 - 10:50
Цитата:
Правильно: - КАЗАХСКАЯ сторона облажалась, - это я к тому что бы ВПРЕДЬ, некоторые тут на форуме, не делали удивлнные глаза:- почему казахская, а не КАЗАХСТАНСКАЯ??
Человек купил НЕДЁШЕВЫЙ авиабилет и будьте добры: - принять его на борт и доставить в целостности и сохранности до пункта назначения, и человеку БАРЕ-БИР что там с погодой, с самолётом, с ВПП, с удалённостью от города и прочими околополётными делами- потому что ВСЁ это уже СИДИТ в стоимости авиабилета, в том числе и потенциальный прогноз погоды на день-два вперёд.
Так что русские пассажиры правы, что - УПЁРЛИСЬ рогами- "...казах, ваш косяк, вы и ИСПРАВЛЯЙТЕ и не надо нам тут ваши ЗАРАНЕЕ НЕВЫПОЛНИМЫЕ разьяснительные мероприятия..."
Только вопрос: - авиакомпания разве не иностранная, в Казахстане такой вроде нету.
рихард:
казахская сторона облажалась по полной.
казахская сторона облажалась по полной.
Правильно: - КАЗАХСКАЯ сторона облажалась, - это я к тому что бы ВПРЕДЬ, некоторые тут на форуме, не делали удивлнные глаза:- почему казахская, а не КАЗАХСТАНСКАЯ??
Человек купил НЕДЁШЕВЫЙ авиабилет и будьте добры: - принять его на борт и доставить в целостности и сохранности до пункта назначения, и человеку БАРЕ-БИР что там с погодой, с самолётом, с ВПП, с удалённостью от города и прочими околополётными делами- потому что ВСЁ это уже СИДИТ в стоимости авиабилета, в том числе и потенциальный прогноз погоды на день-два вперёд.
Так что русские пассажиры правы, что - УПЁРЛИСЬ рогами- "...казах, ваш косяк, вы и ИСПРАВЛЯЙТЕ и не надо нам тут ваши ЗАРАНЕЕ НЕВЫПОЛНИМЫЕ разьяснительные мероприятия..."
Только вопрос: - авиакомпания разве не иностранная, в Казахстане такой вроде нету.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2339
Re: Несколько десятков россиян отказались покидать самолёт в...
Отправлено: 03.12.25 - 10:50
Pegasus Airlines — турецкий авиаперевозчик, правильно поступил. Вот такой авторитет у россиян. Надо было вообще в Тургае приземлится и сказать что прилетели.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8639
Re: Несколько десятков россиян отказались покидать самолёт в...
Отправлено: 03.12.25 - 10:58
Цитата:
Правильней будет: на зло казахам: - русских то всего :- 30 человек: 216 (всего пассажиров)-186 (сами добровольно добирались до Актобе) = 30 человек ( не захотели покидать борт самолёта).
ПолиграфЪ Боярышников:
Вот такой авторитет у россиян.
Вот такой авторитет у россиян.
Правильней будет: на зло казахам: - русских то всего :- 30 человек: 216 (всего пассажиров)-186 (сами добровольно добирались до Актобе) = 30 человек ( не захотели покидать борт самолёта).
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 2012
Отправлено: 03.12.25 - 11:13
Это нормальная штатная ситуация, чего раздули-то? Что у них, стыковочные рейсы были через транзитную зону? Так документы наверняка при себе, визу им получать у нас не надо. Вышли через погранконтроль, заселились в гостиницу, как распогодится доставят к месту назначения. Переляканые какие-то.
