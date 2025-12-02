НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Водитель погиб, пассажир в реанимации - Трагедией закончилась полицейская погоня в Лисаковске
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53070
Водитель погиб, пассажир в реанимации - Трагедией закончилась полицейская погоня в Лисаковске
Отправлено: 02.12.25 - 23:24
Отправлено: 02.12.25 - 23:24
Читатели «НГ» сообщили о ДТП, которое произошло вечером 1 декабря в Лисаковске после полицейской погони. ВАЗ-21093 на большой скорости врезался в бетонную опору освещения. В полиции сообщили, что автомобиль привлек внимание патрульной службы из-за опасных маневров.


О
ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
574
Re: Водитель погиб, пассажир в реанимации - Трагедией...
Отправлено: 02.12.25 - 23:24
#1
Лучше бы коррупционеров так гнали, до талого как говорится, простого человека, загонят насмерть, ведь он "без номеров, как то не так едет" и.т.д. и т.п.
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29359
Водитель погиб, пассажир в реанимации - Трагедией закончилась полицейская погоня в Лисаковске
Отправлено: 03.12.25 - 00:49
#2
Отправлено: 03.12.25 - 00:49
#2
Цитата:
ОГПУ:
простого человека, загонят насмерть

Простому человеку убегать не за чем.
К
Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2012
Водитель погиб, пассажир в реанимации - Трагедией закончилась полицейская погоня в Лисаковске
Отправлено: 03.12.25 - 07:31
#3
Отправлено: 03.12.25 - 07:31
#3
Бетонный столб справляется с контролем за соблюдением правопорядка в сфере дорожного движения очень хорошо.
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1990
Водитель погиб, пассажир в реанимации - Трагедией закончилась полицейская погоня в Лисаковске
Отправлено: 03.12.25 - 08:17
#4
Отправлено: 03.12.25 - 08:17
#4
Цитата:
Карачун:
очень хорошо.

Поэтому у нас их стали менять на жестяные. Убирают конкурентов)))
ПолиграфЪ Боярышников
ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2339
Re: Водитель погиб, пассажир в реанимации - Трагедией...
Отправлено: 03.12.25 - 10:41
#5
Цитата:
ОГПУ:
Лучше бы коррупционеров так гнали, до талого как говорится, простого человека, загонят насмерть, ведь он "без номеров, как то не так едет" и.т.д. и т.п.


Вы в своём уме? А если бы эти уроды пьяные за рулём наехали на ваших детей?
Природа при помощи бетонного столба расставил свои приоритеты, кому жить кому в сырой земле гнить
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8639
Re: Водитель погиб, пассажир в реанимации - Трагедией...
Отправлено: 03.12.25 - 11:02
#6
Цитата:
maxsaf:
Простому человеку убегать не за чем.


Тогда точно: - КОРРУПЦИОНЕР, да ещё в древней "девятке"- видать убегал с НАВОРОВАННЫМИ на гос.службе, на тендерах и бесплатных школьных обедах, МИЛЛИАРДАМИ тенге.
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1990
Водитель погиб, пассажир в реанимации - Трагедией закончилась полицейская погоня в Лисаковске
Отправлено: 03.12.25 - 11:30
#7
Отправлено: 03.12.25 - 11:30
#7
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Вы в своём уме?

Тут у вас недопонимание.
На ситуацию надо смотреть с разных сторон. С вашей стороны негодование понятно.
Тут суть то в чем была - едет машина. Пусть и подозрительно. Взяв под козырек - погоня, преследование, вели (в прямом смысле) до самого конца.
Тех, кто миллионы с миллиардами тащят - никто практически никогда не найдет. Потому что и искать не будут. Всегда найдется какой нибудь главный/ведущий специалист третьей руки, который окажется жестким несуном. И все, дело закрыто. Или проще - такой-то у нас уже не работает. Все. Дело закрыто)
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29359
Водитель погиб, пассажир в реанимации - Трагедией закончилась полицейская погоня в Лисаковске
Отправлено: 03.12.25 - 11:34
#8
Отправлено: 03.12.25 - 11:34
#8
Цитата:
ACROS:
Тогда точно: - КОРРУПЦИОНЕР, да ещё в древней "девятке"- видать убегал с НАВОРОВАННЫМИ на гос.службе, на тендерах и бесплатных школьных обедах, МИЛЛИАРДАМИ тенге.

Почему сразу коррупционер? Может просто злостный нарушитель, или бандит.
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8639
Re: Водитель погиб, пассажир в реанимации - Трагедией...
Отправлено: 03.12.25 - 11:52
#9
Цитата:
maxsaf:
Почему сразу коррупционер?


Ну не сразу же, конечно: - сначала просто НАРУШИТЕЛЬ - этакий ГОЛУБОЙ воришка из Ильфа и Петрова ( пару тысяч тенге с обедов школьника положил в карман), потом бандит: уже сотни тысяч тенге ОТОБРАЛ у инвалидов, пенсионеров при гос.закупках в дома престарелых, ну и потом- лебединная песня-мечта всей жизни- почти воплощённая НАЦИОНАЛЬНАЯ идея- махровый коррупционер.
Почему лебединная - всё прозаично- итог жизни - бетонный СТОЛБ.

В связи с этим вопрос: - недавно в другой ветке полиция то же хотела благое дело сделать: - НАСИЛЬНО отучить алкашей от водки и оградить общество от пьяниц- не получилось- сдружились, спились и умерли.
В этом случае: полиция то же как бы благое дело делала: - поймать и оградить от опасности как пешеходов так и авто, от опасных водителей- снова НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ - погибли и пострадали люди.

Может: - не надо НИЧЕГО предпринимать: - природа ВСЁ сделает САМА: - те сами сопьются, а эти САМИ разобьются.
К
Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2012
Водитель погиб, пассажир в реанимации - Трагедией закончилась полицейская погоня в Лисаковске
Отправлено: 03.12.25 - 13:10
#10
Отправлено: 03.12.25 - 13:10
#10
Цитата:
ACROS:
Может: - не надо НИЧЕГО предпринимать

Да, такой имитации деятельности в нынешнем мире навалом. Имитации и приплетания естественного хода вещей к собственным заслугам.
абике
абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1209
Re: Водитель погиб, пассажир в реанимации - Трагедией...
Отправлено: 03.12.25 - 13:30
#11
Каждому свое! Не нарушай, не мудри, не обижай и будет тебе благо!
