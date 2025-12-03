Отправлено: - 10:50

рихард:

казахская сторона облажалась по полной.

Цитата:Правильно: - КАЗАХСКАЯ сторона облажалась, - это я к тому что бы ВПРЕДЬ, некоторые тут на форуме, не делали удивлнные глаза:- почему казахская, а не КАЗАХСТАНСКАЯ??Человек купил НЕДЁШЕВЫЙ авиабилет и будьте добры: - принять его на борт и доставить в целостности и сохранности до пункта назначения, и человеку БАРЕ-БИР что там с погодой, с самолётом, с ВПП, с удалённостью от города и прочими околополётными делами- потому что ВСЁ это уже СИДИТ в стоимости авиабилета, в том числе и потенциальный прогноз погоды на день-два вперёд.Так что русские пассажиры правы, что - УПЁРЛИСЬ рогами- "...казах, ваш косяк, вы и ИСПРАВЛЯЙТЕ и не надо нам тут ваши ЗАРАНЕЕ НЕВЫПОЛНИМЫЕ разьяснительные мероприятия..."Только вопрос: - авиакомпания разве не иностранная, в Казахстане такой вроде нету.