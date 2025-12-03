НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Несколько десятков россиян отказались покидать самолёт в Казахстане
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53069
Несколько десятков россиян отказались покидать самолёт в Казахстане
Отправлено: 03.12.25 - 08:56
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полёт рейса «Стамбул-Актобе» авиакомпании Pegasus Airlines изначально задержали на 8 часов. Когда самолёт наконец вылетел, вместо положенных 3 часов он провёл в воздухе около 6 часов. Но главный сюрприз ждал пассажиров позже - самолёт приземлился не в Актобе, а в районе Актау, почти в 1 500 км от пункта назначения.
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1988
Re: Несколько десятков россиян отказались покидать самолёт в...
Отправлено: 03.12.25 - 08:56
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
экипаж объявил, что «рейс завершён» и предложил людям покинуть борт.

С = сервис по-казахстански)))
Они еще на свою "победу" волокут)
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
894
Re: Несколько десятков россиян отказались покидать самолёт в...
Отправлено: 03.12.25 - 09:17
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну вообще опозорились. Я бы тоже остался. за такой завершенный рейс пилотов надо мягко говоря за яйки взять
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7880
Re: Несколько десятков россиян отказались покидать самолёт в...
Отправлено: 03.12.25 - 09:21
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я бы тоже так поступил, как россияне, а что я потерял да еще в голой степи. Отвезите туда откуда взяли, ибо довезите куда направлялись, вот так и доверься и будешь сьеден волками
Профайл Посетить вебсайт
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
894
Re: Несколько десятков россиян отказались покидать самолёт в...
Отправлено: 03.12.25 - 09:23
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а вообще название заголовка изначально неправильное. Не вникая в суть по названию первое что приходит в голову-это произвол со стороны россиян. А по сути то казахская сторона облажалась по полной. Вот так и надо озаглавливать тему.
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1849
Re: Несколько десятков россиян отказались покидать самолёт в...
Отправлено: 03.12.25 - 10:10
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как он в степи сел?
Профайл
юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3914
Несколько десятков россиян отказались покидать самолёт в Казахстане
Отправлено: 03.12.25 - 10:15
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
А как он в степи сел?

В самом Актау есть только морской порт. Ближайшая железнодорожная станция и аэропорт фактически в 80 км от города в степи.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 49, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 49
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS