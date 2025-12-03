Re: Несколько десятков россиян отказались покидать самолёт в...

Отправлено: - 09:21

Я бы тоже так поступил, как россияне, а что я потерял да еще в голой степи. Отвезите туда откуда взяли, ибо довезите куда направлялись, вот так и доверься и будешь сьеден волками