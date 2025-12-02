НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Водитель погиб, пассажир в реанимации - Трагедией закончилась полицейская погоня в Лисаковске
 
 
Водитель погиб, пассажир в реанимации - Трагедией закончилась полицейская погоня в Лисаковске
Отправлено: 02.12.25 - 23:29
Читатели «НГ» сообщили о ДТП, которое произошло вечером 1 декабря в Лисаковске после полицейской погони. ВАЗ-21093 на большой скорости врезался в бетонную опору освещения. В полиции сообщили, что автомобиль привлек внимание патрульной службы из-за опасных маневров.


Re: Водитель погиб, пассажир в реанимации - Трагедией...
Отправлено: 02.12.25 - 23:24
#1
Лучше бы коррупционеров так гнали, до талого как говорится, простого человека, загонят насмерть, ведь он "без номеров, как то не так едет" и.т.д. и т.п.
Водитель погиб, пассажир в реанимации - Трагедией закончилась полицейская погоня в Лисаковске
Отправлено: 03.12.25 - 00:49
#2
Цитата:
ОГПУ:
простого человека, загонят насмерть

Простому человеку убегать не за чем.
Водитель погиб, пассажир в реанимации - Трагедией закончилась полицейская погоня в Лисаковске
Отправлено: 03.12.25 - 07:31
#3
Бетонный столб справляется с контролем за соблюдением правопорядка в сфере дорожного движения очень хорошо.
Водитель погиб, пассажир в реанимации - Трагедией закончилась полицейская погоня в Лисаковске
Отправлено: 03.12.25 - 08:17
#4
Цитата:
Карачун:
очень хорошо.

Поэтому у нас их стали менять на жестяные. Убирают конкурентов)))
