Казахстанских водителей хотят наказывать баллами и отправлять на пересдачу прав
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53067
Казахстанских водителей хотят наказывать баллами и отправлять на пересдачу прав
Отправлено: 02.12.25 - 09:17
"Анализ показал, что 81 процент виновников аварий ранее не раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД, что свидетельствует о высокой повторности", — отметил генпрокурор Берик Асылов.
Читать новость

Z
ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
296
Казахстанских водителей хотят наказывать баллами и отправлять на пересдачу прав
Отправлено: 02.12.25 - 16:10
Внедряйте ИИ. С нашим положением в интернет технологиях, нам можно пользоваться только электронной почтой, и только текстовой информацией не более 50 знаков! А то от скороти интернета, той, что лучше чем в жапонии, парализуется всё государство! У нас безо всяких причин прийдешь в больницу, кто то пукнул, всё программа зависла инет заглючил, пришёл в цон, нет приехал за 120км, а там бабулька чихнула и всё! инета нет нормального, программа висит! с каждым днём мы живём всё лучше и счастливее!

Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10463
Казахстанских водителей хотят наказывать баллами и отправлять на пересдачу прав
Отправлено: 02.12.25 - 18:55
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
оплачивал штраф за 7 дней 50%...и дальше газуй...лишение отменили же.

Цитата:
Vit:
Да. Есть такое. Я с ними давно перестал торговаться. Буквально на следующий день когда им не понравилось что даю мало . Ладно тогда ваще не чего не получите . Мне проще через Каспий оплатить 50% чем с вами рисковать и загреметь в тюрягу

Откуда инфа по отмену?Пересдачу вроде как никто не отменял
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17292
Казахстанских водителей хотят наказывать баллами и отправлять на пересдачу прав
Отправлено: 02.12.25 - 19:02
Цитата:
Добринцофф:
Без понятия. Вроде катит. Когда оплачиваешь. Сразу. Вот этот момент не могу уточнить.. Но на своей шкуре проверино. Пользуетесь) Это. Лучше чем всякая бумажная волокита. Оплачивайте Каспий. А луче не кормите их. Я лично перестал. Пусть подавятся. Я ети деньги дома луче оставлю.
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8634
Re: Казахстанских водителей хотят наказывать баллами и...
Отправлено: 02.12.25 - 19:17
Цитата:
Vit:
Палитесь. Люди всё видят.


Дело не в них, не в ЖОЛПОЛИЦЕЙСКИХ - дело в СИСТЕМЕ- им довели ПЛАН по штрафам и пополнению гос.бюджета, а они люди в погонах- получили приказ- обязаны выполнять.
Ну а, под этот шумок- отдельные жолполицейские не забывают себя любимых и свой карман - не без этого.
