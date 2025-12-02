Отправлено: - 18:55

ПолиграфЪ Боярышников:

оплачивал штраф за 7 дней 50%...и дальше газуй...лишение отменили же.

Vit:

Да. Есть такое. Я с ними давно перестал торговаться. Буквально на следующий день когда им не понравилось что даю мало . Ладно тогда ваще не чего не получите . Мне проще через Каспий оплатить 50% чем с вами рисковать и загреметь в тюрягу

Цитата:Цитата:Откуда инфа по отмену?Пересдачу вроде как никто не отменял