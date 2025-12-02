НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Папа дерется, а здесь хорошо" - Кризисный центр для жертв бытового насилия возобновил работу в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53067
"Папа дерется, а здесь хорошо" - Кризисный центр для жертв бытового насилия возобновил работу в Костанае
Отправлено: 02.12.25 - 18:54
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Не каждая женщина готова показать синяки - это стыдно, неудобно. Но выйти из круга насилия человек должен захотеть сам, - отметила Нина Косюк. - А последствия могут быть трагическими: от убийства мужчины женщиной до гибели самой женщины.
Читать новость

абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1208
Re: "Папа дерется, а здесь хорошо" - Кризисный центр...
Отправлено: 02.12.25 - 18:54
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Домашних боксеров гос-ву необходимо ставить на учет как психически нездоровых биоособей, а при повторе отправлять в психбольницы, где принимать активные меры в отношении их, чтобы подрастающее поколение, живущее рядом с "боксерами" не становились преступниками!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS