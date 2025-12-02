НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Пьяный мотоциклист и водитель Chery Fora под наркотиками - Итоги выходных дней подвела полиция в Костанайской области
 
 
Пьяный мотоциклист и водитель Chery Fora под наркотиками - Итоги выходных дней подвела полиция в Костанайской области
Отправлено: 02.12.25 - 12:16
Отправлено: 02.12.25 - 12:16
Как сообщила сегодня, 2 декабря, пресс-служба департамента полиции, за два дня пресекли 2 741 административное правонарушение, из которых 1 921 связано с нарушением Правил дорожного движения.
Читать новость

Re: Пьяный мотоциклист и водитель Chery Fora под наркотиками -...
Отправлено: 02.12.25 - 12:16
Отправлено: 02.12.25 - 12:16
#1
Цитата:
Водителя ВАЗ-2107 экипаж полиции остановил 30 ноября, около 03:00, в Костанае. Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и при этом не имел права управления транспортом.

Источник:

Гордость за РосАвтоПром и вековые национальные традиции пополняют казну Казахстана
Re: Пьяный мотоциклист и водитель Chery Fora под наркотиками -...
Отправлено: 02.12.25 - 18:45
Отправлено: 02.12.25 - 18:45
#2
Тех, кто находится в состоянии опьянения накажут лишением прав, а почему гос-во не хочет через суды сразу авто "бухариков" изымать и продавать на запчасти на торгах или без них для того, чтобы у бухарика не было соблазна ездить без прав на не изъятом авто! Вот тогда это будет профилактика!
