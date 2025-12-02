НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ “Новый“ штраф за превышение скорости: ответ МВД
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53067
“Новый“ штраф за превышение скорости: ответ МВД
Отправлено: 02.12.25 - 13:53
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казнете обсуждают эмоциональное сообщение о том, что камеры начнут "фиксировать превышение скорости уже с 66 километров в час". Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7878
Re: “Новый“ штраф за превышение скорости: ответ МВД
Отправлено: 02.12.25 - 13:53
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
скорость 66 километров в час после 00:00" является фейком
Для кого и для чего делаются эти фейки? Что дало это,кому выгодно? Почему не пресекаются на корню такие факты,ведь находят всяких хулиганов,почему не найдут этих?
Профайл Посетить вебсайт
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17292
Re: “Новый“ штраф за превышение скорости: ответ МВД
Отправлено: 02.12.25 - 13:57
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Че за знак такой 66. Не где не видел. Бред какой то
Профайл
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
442
Re: “Новый“ штраф за превышение скорости: ответ МВД
Отправлено: 02.12.25 - 14:41
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все идет от советского наследия- раньше превышением скорости было 10% от разрешенной. Кто-то в старые правила залез, подчитал, ну а дальше- да не оскудеет фантазия излагающего эту "правду"!!!
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1986
“Новый“ штраф за превышение скорости: ответ МВД
Отправлено: 02.12.25 - 15:08
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Бред какой то

Век нейросетей. Пора смириться(
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2337
Re: “Новый“ штраф за превышение скорости: ответ МВД
Отправлено: 02.12.25 - 17:38
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В пресс-службе МВД прокомментировали ситуацию.

"Рассылаемое сообщение про "максимально допустимую скорость 66 километров в час после 00:00" является фейком. Никаких таких изменений не вводилось. В населенных пунктах для легковых автомобилей по-прежнему действует стандартная норма — 60 километров в час. Камеры начинают фиксировать превышение только при 70 километрах и выше", — сообщили в ведомстве.

В министерстве также призвали не доверять "непроверенным рассылкам и ориентироваться на официальную информацию"

Источник:


Понятное дело что такими мелкими вбросами пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1208
Re: “Новый“ штраф за превышение скорости: ответ МВД
Отправлено: 02.12.25 - 18:35
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если не выявлять таких "болтунов", то вырастет преступление! Ведь это делается специально, то есть умышленно, чтобы провоцировать население на неправомерные действия!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS