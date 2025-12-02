Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.12.25 - 03:45
Цитата:
Цитата:
Копейки?
Да ну, свою четырешку я купил за 23 с половиной миллиона от поуеха, так что не надо ля ля
maxsaf:
Цитата:
тебе свои хаты за копейки отдадут
Копейки?
Да ну, свою четырешку я купил за 23 с половиной миллиона от поуеха, так что не надо ля ля
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.12.25 - 03:48
Сегодня сделал видео, благодаря моде, прикол про Долину и тоже потребовал супермаркет отдать мне денег за бутылку, потому что был под воздействием мошенников.,
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.12.25 - 03:56
О, пока там жду ответ, посмотрел отчет за ноябрь, меня просмотрело почти 300 тысяч человек.
Неожиданно..
Неожиданно..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.12.25 - 07:37
Цитата:
Ты лучше расскажи, как ты свои первые хаты по 300$ скупал.
111:
Да ну, свою четырешку я купил за 23 с половиной миллиона от поуеха, так что не надо ля ля
Да ну, свою четырешку я купил за 23 с половиной миллиона от поуеха, так что не надо ля ля
Ты лучше расскажи, как ты свои первые хаты по 300$ скупал.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.12.25 - 07:39
Цитата:
Где там написано про триста тысяч человек, а, сказочник? )). Или ты просмотры от человек не отличаешь. Один человек может сто раз одно и то же посмотреть, пока тебе отвечает. Сказочник
[Исправлено: maxsaf, 02.12.2025 - 08:39]
111:
О, пока там жду ответ, посмотрел отчет за ноябрь, меня просмотрело почти 300 тысяч человек. Неожиданно..
О, пока там жду ответ, посмотрел отчет за ноябрь, меня просмотрело почти 300 тысяч человек. Неожиданно..
Где там написано про триста тысяч человек, а, сказочник? )). Или ты просмотры от человек не отличаешь. Один человек может сто раз одно и то же посмотреть, пока тебе отвечает. Сказочник
[Исправлено: maxsaf, 02.12.2025 - 08:39]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.12.25 - 09:02
Цитата:
Цитата:
Одно видео смотреть СТО раз?
Офигеть!!
Ты ко мне в инсту зайдешь и будешь смотреть 100 раз?
Я вообще не захожу никуда, раз посмотрел общак и все, если клиент настойчив
Зачем даже два раза то?
Это надо каким на память ушибленным быть, чтоб 100 раз смотреть одно и тоже?
maxsaf:
Цитата:
Один человек может сто раз одно и то же
Одно видео смотреть СТО раз?
Офигеть!!
Ты ко мне в инсту зайдешь и будешь смотреть 100 раз?
Я вообще не захожу никуда, раз посмотрел общак и все, если клиент настойчив
Зачем даже два раза то?
Это надо каким на память ушибленным быть, чтоб 100 раз смотреть одно и тоже?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.12.25 - 09:07
Вот, начался день, начали писать, хотя всю ночь еще писали, тут я вижу что кому то понравилось мое фото, снизу, вижу как ни странно один раз, ну остальные до этого смотрели и ставили лайки, и от одного и того же человека ты думаешь идет такая накрутка по сто раз?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.12.25 - 09:21
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.12.25 - 09:41
Кто в Солнечном скидки поймал на открытие и грушевый по 250?
Кстати порошок Ариель, по 666 за кило успел урвать
Кстати порошок Ариель, по 666 за кило успел урвать
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.12.25 - 09:45
Позавчера я еще там и икру успел урвать за 2200 по моему за 105 грамм.
Сто лет не ели это
А жена вообще по моему никогда настоящей икры не ела, на Новый год взяли две баночки..
Сто лет не ели это
А жена вообще по моему никогда настоящей икры не ела, на Новый год взяли две баночки..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.12.25 - 10:30
Цитата:
Акрос в соседней ветке хвастался, что объелся икрой, никто уже не не хочет есть, надоела всем, вот он и доедает за всех
111:
Сто лет не ели это А жена вообще по моему никогда настоящей икры не ела, на Новый год взяли две баночки
Сто лет не ели это А жена вообще по моему никогда настоящей икры не ела, на Новый год взяли две баночки
Акрос в соседней ветке хвастался, что объелся икрой, никто уже не не хочет есть, надоела всем, вот он и доедает за всех
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.12.25 - 10:31
Цитата:
А кто говорил про видео?
111:
Одно видео смотреть СТО раз?
Одно видео смотреть СТО раз?
А кто говорил про видео?
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 17292
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.12.25 - 12:10
Таноми. Спасибо. Щас только прочитал личку. В личке ответить не могу. Личка Пишет что достигнут лимит. Потом прочистю, посмотрю внимательно что оставить, а что по удалять.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 12289
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.12.25 - 16:53
----Чисто по-русски , закусывать виски соленым огурцом ! А ещё круче , салом , чесноком и чёрным хлебом
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.12.25 - 18:27
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 36, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 36
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать