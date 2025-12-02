НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Бюджетные миллиарды уходят на депозиты: аудит раскрыл финансовый хаос в казахстанских СПК
 
 
Бюджетные миллиарды уходят на депозиты: аудит раскрыл финансовый хаос в казахстанских СПК
02.12.25 - 16:45
Согласно отчету, в структурах СПК накоплены управленческие и финансовые недостатки. Их деятельность не интегрирована в систему государственного планирования, планы развития носят формальный характер и не проходят внешнюю оценку.
рихард
Re: Бюджетные миллиарды уходят на депозиты: аудит раскрыл...
02.12.25 - 16:45
#1
ну и кто то ведь должен за все эти нарушения понести ответственность.Тут элементы экономического подрыва. Следует жестко всех причастных привлечь.
Messer
Re: Бюджетные миллиарды уходят на депозиты: аудит раскрыл...
02.12.25 - 17:45
#2
А в результате состоится посиделка в узком кругу, где некая группа граждан "Б" договорится о чём-то с группой граждан "В" под удовлетворенное одобрение группы граждан "А". В накладе не останется никто, и тихо-молча казённые деньги будут продолжать пилиться. "Качаем, озабоченно глядя по сторонам" (с).
ПолиграфЪ Боярышников
Re: Бюджетные миллиарды уходят на депозиты: аудит раскрыл...
02.12.25 - 17:56
#3
Цитата:
Примеры нарушений в региональных СПК
Аудиторы установили, что многие СПК участвуют преимущественно в коммерческих проектах, оказывая поддержку отдельным предпринимателям.

Закрыть такие компании как СПК Тобол! Вы посмотрите какие хоромы себе понастроили руководители и их приближённые. Самая коррумпированная организация созданная Назарбаевым и его родственниками для спонсирования сомнительных проектов по отмыванию денег
абике
Re: Бюджетные миллиарды уходят на депозиты: аудит раскрыл...
02.12.25 - 18:30
#4
Бесконтрольность и жажда наживы влечет за собой разрушение экономики, и экономическую безопасность страны! Пора уже Смаилова вернуть на прежнюю должность!
