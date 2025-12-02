Re: Бюджетные миллиарды уходят на депозиты: аудит раскрыл...

Отправлено: - 17:45

А в результате состоится посиделка в узком кругу, где некая группа граждан "Б" договорится о чём-то с группой граждан "В" под удовлетворенное одобрение группы граждан "А". В накладе не останется никто, и тихо-молча казённые деньги будут продолжать пилиться. "Качаем, озабоченно глядя по сторонам" (с).