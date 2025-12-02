НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Куда отправлять фото и видео своего зимнего двора, чтобы поучаствовать в конкурсе праздничного оформления Костаная?
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53066
Куда отправлять фото и видео своего зимнего двора, чтобы поучаствовать в конкурсе праздничного оформления Костаная?
Отправлено: 02.12.25 - 17:27
Победители получат по 500 000 тенге. Среди номинаций - «Лучшее благоустройство и оформление зимнего двора среди управляющих компаний», «Лидер зимнего оформления двора среди ОСИ», «Народный зимний двор».
Читать новость

1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46611
Re: Куда отправлять фото и видео своего зимнего двора, чтобы...
Отправлено: 02.12.25 - 17:27
#1
Да, тогда мы победили, собрали всем двором, это три дома почти 500 тысяч тенге, правда была некая истерия, но заняли все же первое место и за это акимат нам подарил небольшую китайскую колонку, в пределах 70ти тысяч.
Наш сам лично относил в офис ОСИ деньги , я поставил на свои деньги вторую елку за 20 тысяч, и не беда что Амирке даже конфетку на новый год не подарили, сказав что денег на это нет, все заняты были выигрышем.
Зато мы были первыми .
Эх праздники акиматовские, как они нас рассорили из за денег..
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46611
Куда отправлять фото и видео своего зимнего двора, чтобы поучаствовать в конкурсе праздничного оформления Костаная?
Отправлено: 02.12.25 - 17:30
#2
В этом году уже, на собрании, вывели одного пенсионера и поставили в центре собрания, он то не понял о чем речь и обвинили его прилюдно что этот человек виноват в том, что мы не выиграли ТРИ миллиона призовых денег!!
Потому что он смел критиковать наше ОСИ..
Во что мы превратились из за акиматовских денег, просто ужос..
XML / RSS