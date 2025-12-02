Re: Куда отправлять фото и видео своего зимнего двора, чтобы...

Отправлено: - 17:27

Да, тогда мы победили, собрали всем двором, это три дома почти 500 тысяч тенге, правда была некая истерия, но заняли все же первое место и за это акимат нам подарил небольшую китайскую колонку, в пределах 70ти тысяч.

Наш сам лично относил в офис ОСИ деньги , я поставил на свои деньги вторую елку за 20 тысяч, и не беда что Амирке даже конфетку на новый год не подарили, сказав что денег на это нет, все заняты были выигрышем.

Зато мы были первыми .

Эх праздники акиматовские, как они нас рассорили из за денег..