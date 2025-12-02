НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
"Если позволит погода" - Как отсутствие снега скажется на новогодних праздниках в Костанае?
 
 
"Если позволит погода" - Как отсутствие снега скажется на новогодних праздниках в Костанае?
02.12.25 - 17:08
Куда повести детей и сходить самому для новогоднего настроения? Ответ на этот вопрос обсуждали сегодня, 1 декабря, на аппаратном совещании в акимате Костаная. Планы есть и они большие, но есть несколько нюансов.
Читать новость

Re: "Если позволит погода" - Как отсутствие снега...
02.12.25 - 17:08
какая боль... какая боль.. деньги на снег запланированы и уже готовы к "освоению". а снега нет...
