≡ Декриминализировать статью о ложной информации призывают в Казахстане
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53066
Декриминализировать статью о ложной информации призывают в Казахстане
Отправлено: 02.12.25 - 12:19
"Мы требуем: установить в рамках КоАП РК административную ответственность в виде финансовых штрафов, соразмерных возможному причиненному ущербу, но полностью исключив возможность лишения свободы", - говорится в обращении.
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2336
Re: Декриминализировать статью о ложной информации призывают в...
Отправлено: 02.12.25 - 12:19
#1
Цитата:
Декриминализировать 274 статью Уголовного кодекса и перевести ее в административный порядок призывают юристы, журналисты и активные граждане в Казахстане,

Источник:



это какие такие активные граждане ? явно эта статья у кого то как кость в горле..
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
892
Re: Декриминализировать статью о ложной информации призывают в...
Отправлено: 02.12.25 - 14:12
#2
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
это какие такие активные граждане ? явно эта статья у кого то как кость в горле..

это наверное те, которые топят за переименования всего и вся
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1986
Re: Декриминализировать статью о ложной информации призывают в...
Отправлено: 02.12.25 - 15:07
#3
Цитата:
распространение заведомо ложной информации

Когда заявляют о том, что вопрос переименования улиц поднимается простыми жителями; что автобусы не сильно заполнены и нет проблем с интервалом; что экранчики обменников убрали из соображений безопасности - это считается заведомо ложной информацией?
Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
296
Re: Декриминализировать статью о ложной информации призывают в...
Отправлено: 02.12.25 - 16:17
#4
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2336
Re: Декриминализировать статью о ложной информации призывают в...
Отправлено: 02.12.25 - 17:43
#5
Цитата:
это наверное те, которые топят за переименования всего и вся

Источник:


Имеют полное право не спрашивая ни у кого разрешения!
