В пресс-службе МВД прокомментировали ситуацию."Рассылаемое сообщение про "максимально допустимую скорость 66 километров в час после 00:00" является фейком. Никаких таких изменений не вводилось. В населенных пунктах для легковых автомобилей по-прежнему действует стандартная норма — 60 километров в час. Камеры начинают фиксировать превышение только при 70 километрах и выше", — сообщили в ведомстве.В министерстве также призвали не доверять "непроверенным рассылкам и ориентироваться на официальную информацию"Источник: