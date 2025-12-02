НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
"Новый" штраф за превышение скорости: ответ МВД
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53062
"Новый" штраф за превышение скорости: ответ МВД
Отправлено: 02.12.25 - 13:53
В Казнете обсуждают эмоциональное сообщение о том, что камеры начнут "фиксировать превышение скорости уже с 66 километров в час". Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7878
Re: "Новый" штраф за превышение скорости: ответ МВД
Отправлено: 02.12.25 - 13:53
#1
скорость 66 километров в час после 00:00" является фейком
Для кого и для чего делаются эти фейки? Что дало это,кому выгодно? Почему не пресекаются на корню такие факты,ведь находят всяких хулиганов,почему не найдут этих?
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17291
Re: "Новый" штраф за превышение скорости: ответ МВД
Отправлено: 02.12.25 - 13:57
#2
Че за знак такой 66. Не где не видел. Бред какой то
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
442
Re: "Новый" штраф за превышение скорости: ответ МВД
Отправлено: 02.12.25 - 14:41
#3
Все идет от советского наследия- раньше превышением скорости было 10% от разрешенной. Кто-то в старые правила залез, подчитал, ну а дальше- да не оскудеет фантазия излагающего эту "правду"!!!
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1986
"Новый" штраф за превышение скорости: ответ МВД
Отправлено: 02.12.25 - 15:08
#4
Цитата:
Vit:
Бред какой то

Век нейросетей. Пора смириться(
