Биометрия обязательна: новые правила въезда в Россию для казахстанцев
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53062
Биометрия обязательна: новые правила въезда в Россию для казахстанцев
Отправлено: 02.12.25 - 09:48
Согласно постановлению правительства РФ, эксперимент стартовал 1 декабря 2024 года и продлится до 30 июня 2026 года. Биометрия будет собираться во всех пунктах пропуска, где имеется техническая возможность.
Читать новость

р
рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
891
Re: Биометрия обязательна: новые правила въезда в Россию для...
Отправлено: 02.12.25 - 09:48
#1
опять двадцать пять. весь год кашмарили население, причем и на страницах НГ . Однако сами российские пограничники находятся в неведении этих новшеств. Зачем этот ажиотаж? Сколько раз я уже пересекал границу после обьявленного часа и дня "Х", разов пять-шесть. И никаких заявлений и биометрии. Все в старом режиме.
ПолиграфЪ Боярышников
ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2333
Re: Биометрия обязательна: новые правила въезда в Россию для...
Отправлено: 02.12.25 - 12:54
#2
Цитата:
и лиц без гражданства, прибывающих через московские аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский,

Источник:
цирк уехал на СВО а клоуны остались ..раз без гражданства , следовательно без паспорта.. где же это продают билеты на самолёт без документов ?
Vit
Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17291
Биометрия обязательна: новые правила въезда в Россию для казахстанцев
Отправлено: 02.12.25 - 13:49
#3
Цитата:
рихард:
Она есть. Ну пока со стороны запада. Там приходится проходить биометрию. Пальчики, фейс. Ну это логично. РФ воюет с Украиной. Скорей всего диверсанты. Могут. Я сам уже на границе проходил несколько раз ФСБ разговор
. Когда батя позвонил и сказал сына мама умерла. И тут мне на границе вызывают фсбешники. . А я то знаю. Что это может затянуться на долго. Я психанул. Паспорт вырываю из рук. Погранцы прибегают, ты че тут психуеш. Не уедешь не куда пока ФСБ не пройдёшь. Этот мне тоже начал. В кабинете мозги выносить. Короче мне надо ровно через 2 дня быть дома попрощаться с мамой.
Вы не сможете меня остановить.
Он мне ладно. Чисто по христианский отпущу. Но тебе надо подождать 5 мин. Щас позвоним
. Всё отпустили.
