Отправлено: - 13:49

рихард:

Цитата:Она есть. Ну пока со стороны запада. Там приходится проходить биометрию. Пальчики, фейс. Ну это логично. РФ воюет с Украиной. Скорей всего диверсанты. Могут. Я сам уже на границе проходил несколько раз ФСБ разговор. Когда батя позвонил и сказал сына мама умерла. И тут мне на границе вызывают фсбешники. . А я то знаю. Что это может затянуться на долго. Я психанул. Паспорт вырываю из рук. Погранцы прибегают, ты че тут психуеш. Не уедешь не куда пока ФСБ не пройдёшь. Этот мне тоже начал. В кабинете мозги выносить. Короче мне надо ровно через 2 дня быть дома попрощаться с мамой.Вы не сможете меня остановить.Он мне ладно. Чисто по христианский отпущу. Но тебе надо подождать 5 мин. Щас позвоним. Всё отпустили.