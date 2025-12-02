Отправлено: - 12:43

Сабыр:

Лет 15 назад были уже эти баллы.. Ерунда всё это. Внедряйте ИИ

Цитата:Надо как раньше пробивали дырки толи в в водительских талонах либо в каких то документах , после трёх дырок водитель должен был идти на пересдачу и получить новый документ