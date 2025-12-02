Re: Казахстанских водителей хотят наказывать баллами и...

Отправлено: - 09:53

Для этого нужно всего ничего:

1. Правильно устанавливать дорожные знаки (в кОстанае с этим есть проблемы)

2. Правильно и своевременно наносить разметку (в кОстанае с этим есть проблемы)

3. Решить вопросы уличного освещения (наш светодиодный китайский ширпотреб не дает нужного освещения)

4. Убрать рекламные экраны с перекрёстков - они несут в себе опасность

5. Определиться с использованием проблесковых маячков у ДП - то ли они всегда должны быть, то ли нет - зачастую сбивают с толку.



А уж после всего этого - уже автоматизируйте . это как с платными дорогами - ничего не готово, а плату уже взимают. У нас куча знаков неправильно установлена, а вы тут баллами водителей хотите мерить. Начните с привлечения к ответственности тех, кто знаки неверно ставит (и согласовывает их установку), кто разметку неправильно наносит и так далее.