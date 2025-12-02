НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Казахстанских водителей хотят наказывать баллами и отправлять на пересдачу прав
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53059
Казахстанских водителей хотят наказывать баллами и отправлять на пересдачу прав
Отправлено: 02.12.25 - 09:17
"Анализ показал, что 81 процент виновников аварий ранее не раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД, что свидетельствует о высокой повторности", — отметил генпрокурор Берик Асылов.
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2441
Re: Казахстанских водителей хотят наказывать баллами и...
Отправлено: 02.12.25 - 09:17
#1
Абсолютно бессмысленное "новшество".
Дубляж уже существующей системы контроля.
Что мешает сейчас после, допустим, третьего-пятого нарушения(любого) отправлять на пересдачу?
А после седьмого-десятого просто лишать прав пожизненно что мешает?
Ведь ребёнку понятно, что если человек привык ездить с нарушениями, он это будет делать и после любой очередной пересдачи. Ведь дело не в знании ПДД, а в характере человека...
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1984
Re: Казахстанских водителей хотят наказывать баллами и...
Отправлено: 02.12.25 - 09:53
#2
Для этого нужно всего ничего:
1. Правильно устанавливать дорожные знаки (в кОстанае с этим есть проблемы)
2. Правильно и своевременно наносить разметку (в кОстанае с этим есть проблемы)
3. Решить вопросы уличного освещения (наш светодиодный китайский ширпотреб не дает нужного освещения)
4. Убрать рекламные экраны с перекрёстков - они несут в себе опасность
5. Определиться с использованием проблесковых маячков у ДП - то ли они всегда должны быть, то ли нет - зачастую сбивают с толку.

А уж после всего этого - уже автоматизируйте . это как с платными дорогами - ничего не готово, а плату уже взимают. У нас куча знаков неправильно установлена, а вы тут баллами водителей хотите мерить. Начните с привлечения к ответственности тех, кто знаки неверно ставит (и согласовывает их установку), кто разметку неправильно наносит и так далее.
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1848
Re: Казахстанских водителей хотят наказывать баллами и...
Отправлено: 02.12.25 - 09:54
#3
Лет 15 назад были уже эти баллы.. Ерунда всё это. Внедряйте ИИ :lol:
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
890
Re: Казахстанских водителей хотят наказывать баллами и...
Отправлено: 02.12.25 - 11:25
#4
помню раньше был специальный талон, и там за определенное нарушение ставили просечки компостером. Три просечки-права изымаются и дуй на пересдачу. А теперь баллы какие то хотят ввести.
simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
433
Казахстанских водителей хотят наказывать баллами и отправлять на пересдачу прав
Отправлено: 02.12.25 - 11:28
#5
Цитата:
Сабыр:
Внедряйте ИИ



Страны и Примеры Внедрения

США: Внедряются AI-камеры для контроля за отвлекающимися на телефоны водителями и за непристегнутыми ремнями безопасности.

Европа (Швеция, Норвегия): Разработана система обмена данными между автомобилями через облако для предупреждения о скользких участках дороги. В некоторых северных странах также используется динамичная интеллектуальная система Actibump, которая регулирует скорость движения, создавая углубление в дорожном полотне при превышении.

Китай: Используются умные конусы-регулировщики с нейросетью, которые автоматически выезжают и выстраиваются для перекрытия или обозначения аварийного участка. Системы автоматической оценки дорожного движения интегрированы в общую сеть безопасности в крупных городах.

Индия: Внедрена система «Коридор нулевой смертности», использующая указатели и расширенные «тактильные краевые линии» для регулирования поведения водителей и создания громкого звука при наезде на линию.

Россия: ИИ используется в транспортной инфраструктуре для выявления нарушений, контроля за водителями (например, система контроля усталости водителя), а также для прогнозирования и анализа аварийности.

ИИ
( Понейроньте -интересного много)

[Исправлено: simkst, 02.12.2025 - 12:30]
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10462
Re: Казахстанских водителей хотят наказывать баллами и...
Отправлено: 02.12.25 - 11:42
#6
Цитата:
Например, в ВКО водитель совершил 32 нарушения за год, 13 раз допустил превышение

Источник:

Если не ошибаюсь то 2 нарушения и надо идти на пересдачу,а за некоторые нарушения с первого раза,каким образом он 32 раза нарушал и катался дальше?
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1984
Казахстанских водителей хотят наказывать баллами и отправлять на пересдачу прав
Отправлено: 02.12.25 - 11:57
#7
Цитата:
Добринцофф:
раза,каким образом он 32 раза нарушал и катался дальше?

"Па-браццки" )))
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17287
Re: Казахстанских водителей хотят наказывать баллами и...
Отправлено: 02.12.25 - 12:07
#8
Не чего это не поможет.
Я уже писал. Повторюсь.
Проблема в образовании и менталитете

Я очень внимательный на дороге и вижу на два шага вперёд. Кто и как себя видёт

В Европах характер вождения джентлименский.

У нас характер вождения джигитский.

Поясняю. Если я в Европе еду на велосипеде то мне улыбаются, пропустят. А когда еду на велосипеде тут, то обматерят, ещё и рожу скривят, типа, фу нищеброт.
