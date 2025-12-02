Казахстанских водителей хотят наказывать баллами и отправлять на пересдачу прав
Отправлено: 02.12.25 - 09:17
"Анализ показал, что 81 процент виновников аварий ранее не раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД, что свидетельствует о высокой повторности", — отметил генпрокурор Берик Асылов. Читать новость
Абсолютно бессмысленное "новшество". Дубляж уже существующей системы контроля. Что мешает сейчас после, допустим, третьего-пятого нарушения(любого) отправлять на пересдачу? А после седьмого-десятого просто лишать прав пожизненно что мешает? Ведь ребёнку понятно, что если человек привык ездить с нарушениями, он это будет делать и после любой очередной пересдачи. Ведь дело не в знании ПДД, а в характере человека...
Для этого нужно всего ничего: 1. Правильно устанавливать дорожные знаки (в кОстанае с этим есть проблемы) 2. Правильно и своевременно наносить разметку (в кОстанае с этим есть проблемы) 3. Решить вопросы уличного освещения (наш светодиодный китайский ширпотреб не дает нужного освещения) 4. Убрать рекламные экраны с перекрёстков - они несут в себе опасность 5. Определиться с использованием проблесковых маячков у ДП - то ли они всегда должны быть, то ли нет - зачастую сбивают с толку.
А уж после всего этого - уже автоматизируйте . это как с платными дорогами - ничего не готово, а плату уже взимают. У нас куча знаков неправильно установлена, а вы тут баллами водителей хотите мерить. Начните с привлечения к ответственности тех, кто знаки неверно ставит (и согласовывает их установку), кто разметку неправильно наносит и так далее.
США: Внедряются AI-камеры для контроля за отвлекающимися на телефоны водителями и за непристегнутыми ремнями безопасности.
Европа (Швеция, Норвегия): Разработана система обмена данными между автомобилями через облако для предупреждения о скользких участках дороги. В некоторых северных странах также используется динамичная интеллектуальная система Actibump, которая регулирует скорость движения, создавая углубление в дорожном полотне при превышении.
Китай: Используются умные конусы-регулировщики с нейросетью, которые автоматически выезжают и выстраиваются для перекрытия или обозначения аварийного участка. Системы автоматической оценки дорожного движения интегрированы в общую сеть безопасности в крупных городах.
Индия: Внедрена система «Коридор нулевой смертности», использующая указатели и расширенные «тактильные краевые линии» для регулирования поведения водителей и создания громкого звука при наезде на линию.
Россия: ИИ используется в транспортной инфраструктуре для выявления нарушений, контроля за водителями (например, система контроля усталости водителя), а также для прогнозирования и анализа аварийности.
