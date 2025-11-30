Распространенное мнение о плачевном уровне нашей жизни по сравнению с жителями развитых стран более основано на эмоциональных оценках и излишне раздуто. За последние 15 лет мир значительно изменился - они стали чуть хуже, мы – чуть лучше. Но никто не готов этого признавать: ни они, ни мы. Читать новость
ACROS: Это реальности нашего времени: - одной моралью СЫТ не будешь.
У нас уже достаточно давно нет проблем с едой. Не только у нас но и в мире в целом острота их сведена к минимуму. Поэтому я считаю что это не реальность времени а выбор ценностей конкретных людей, или, если полагать статью отражением ценностей общества, конкретного общества.
Alexander: Еще скажите, что они бедные и несчастные и им ни на что не хватает, .... голодают, плачут и ждут не дождутся как бы с Германии уехать :
Насчёт уехать-это от человека зависит,у меня два брата двоюродных там,один 30 лет работает на заводе снимает квартиру и его всё устраивает,другой поработал на заводе лет 10 но потом надоело,уехал в Россию открыл бизнес сейчас в основном живёт и работает в России,в Германию к детям ездит время от времени. Если ты обычный работяга то в Германии в материальном плане будет легче,плюс куча социальных гарантий на случай потери работы,а если здесь есть какой то бизнес приносящий стабильный доход то делать там нечего,можно и в Казахстане норм.жить.
Карачун: это не реальность времени а выбор ценностей конкретных людей
Карачун: отражением ценностей общества
Совершенно ВЕРНО !!! Есть такие понятия, как: ЭЗОПОВ язык; САРКАЗМ, САТИРА, язык Крылова и прочее- люди МОГУЩИЕ читать между строк поймут о чём Я; люди с ОДНОЙ извилиной- ну, что тут поделаешь: - не все рождённые ползать, могут и полететь.
То что я им и сказал, - а, они сразу ПОНТЫ , третий мир,куда вам до нас, и прочее.
Добринцофф: это больше показатель для уплаты налогов,реально 85000 никто не получает
Вот она РЕАЛЬНОСТЬ и суровая правда жизни- ВСЁ и ВСЯ у властей считается в МЗП и МРП; а, в реальности люди получают в конвертах НАМНОГО больше и соответственно ТРАТЯТ больше и отсюда разгон инфляции тоже с этой стороны есть.
ACROS: То что я им и сказал, - а, они сразу ПОНТЫ , третий мир,куда вам до нас, и прочее.
Вы сами себе противоречите. То вы в Казахстане черную икру поверх красной накладываете, то обвиняете поуехавших в желании набить живот за границей. Вы либо не перехваливайте, либо признайте, что у вас жрать нечего.
Наверное нужно быть - ПРЯМЫМ как оглобля:- проблемма еды, никогда не стояла в Казахстане, по крайней мере на селе, даже в тяжёлые 90-е и начало 2000-х, что-что - а, ЖРАТВЫ всегда было ВВОЛЮ- тогда народ МАССОВО и почти ПОГОЛОВНО, в отличие от нынешнего времени, держал скот и птицу, я даже подозреваю что пресловутый голодомор 20-30-х годов прошлого века, был ВЫДУМАН нацпатами для каких то своих националистических целей. Мешок муки и куздык и согым - был почти в каждом дворе, огород, садик.
ACROS: Наверное нужно быть - ПРЯМЫМ как оглобля:- проблемма еды, никогда не стояла в Казахстане, по крайней мере на селе, даже в тяжёлые 90-е и начало 2000-х, что-что - а, ЖРАТВЫ всегда было ВВОЛЮ- тогда народ МАССОВО и почти ПОГОЛОВНО, в отличие от нынешнего времени, держал скот и птицу, я даже подозреваю что пресловутый голодомор 20-30-х годов прошлого века, был ВЫДУМАН нацпатами для каких то своих националистических целей. Мешок муки и куздык и согым - был почти в каждом дворе, огород, садик.
Ну, а теперь скажите, что все кто свалил - уехали чтобы вкусно где-то покушать.
забыли что ли - железный занавес был . потом любители мацы его разрушили . и уже вслед за ними пилигримы кисельных берегов и просто опасный элемент для советской власти в свое время . сколько было волн первая в начале 90x , потом когда дефолт был России .
Добринцофф: если есть какой то более менее рабочий бизнес,то в Германию нет смысла ехать и здесь можно жить нормально
Или врачом частной клиники/практики, как автор статьи. Лет 20 назад на форумах было много жалоб от переехавших в Израиль зажиточных в пост-СССР граждан - уровень жизни просел! Да ещё и работать пришлось по началу многим водителями грузовиков, сторожами, грузчиками пока не освоились - социальный статус тоже просел. Другие наоборот были рады. И тогда вывели примерную формулу: если здесь у тебя есть доход от $1500 (на семью?), то переезжать смысла нет. У доллара тоже инфляция есть, может нынче надо брать повыше, $1700 например.
Alexander: Вот в КЗ медицинская страховка. Много она даёт?
Государству позволяет финансировать поликлиники. А мы, если заболели, платим ещё раз частникам. Бывает и 3 раза платишь: ОСМС, платная допмедстраховка и потом выясняется, что ОСМС не покрывает стоматологическую хирургию, а частная клиника по указанная в платной медстраховке не будет браться за твой конкретный случай. Идёшь к тем кто будет и платишь своими деньгами.
Alexander: Бензин стоит 1,6-1,7 евро что пять лен назад, что сейчас. Насколько бензин в процентном соотношении подорожал в КЗ за 5 лет?
Цена бензина держится правительствами исходя из внутренней политики и доходов населения - надо считать сколько литров сможет себе позволить житель конкретной страны на среднюю заработную плату. Картинка старая, сейчас цена около 240/260 тенге, но суть передаёт.
По продуктам многим в принципе почти догнали Германию, некоторое даже дешевле в Европе, причём, значительно - сливки, например, сливочное масло -
- почти 10 евро за 1кг. Здесь какая-то проблема с производством этих позиций, уже 42 или 45% масла производящими предприятиями в Казахстане импортируется из Ирана. Ну и цена соответственно сравнительно высокая.
