Отправлено: - 10:36

ACROS:

Проголосовал за 4 пункт- надо прежде всего, несмотря на Указ Президента на моратории роста тарифов ком.услуг - ПЛАТИТЬ достойно обслуживающему персоналу- не будет кадров, тогда действительно УТОНЕМ в гавне.

Цитата:А что мешало платить им достойно до этого? Им же в 23 году дали доступ к базе прописанных - они и без увеличения тарифа увеличили начисления в несколько раз. В любом случае на достойную оплату директору деньги находились. Аналогично будет и сейчас - теперь джипы купят не только директор, но и его замы. Работяги же и дальше будут ездить на старых Камазах за 200-300 тысяч зарплаты в месяц.