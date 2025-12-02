НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46609
Флуд и оффтопик (часть 9)
02.12.25 - 03:45
#9946
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
тебе свои хаты за копейки отдадут

Копейки?
Да ну, свою четырешку я купил за 23 с половиной миллиона от поуеха, так что не надо ля ля
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46609
Флуд и оффтопик (часть 9)
02.12.25 - 03:48
#9947
Сегодня сделал видео, благодаря моде, прикол про Долину и тоже потребовал супермаркет отдать мне денег за бутылку, потому что был под воздействием мошенников.,

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46609
Флуд и оффтопик (часть 9)
02.12.25 - 03:56
#9948
О, пока там жду ответ, посмотрел отчет за ноябрь, меня просмотрело почти 300 тысяч человек.
Неожиданно..

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29356
Флуд и оффтопик (часть 9)
02.12.25 - 07:37
#9949
Цитата:
111:
Да ну, свою четырешку я купил за 23 с половиной миллиона от поуеха, так что не надо ля ля

Ты лучше расскажи, как ты свои первые хаты по 300$ скупал.
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29356
Флуд и оффтопик (часть 9)
02.12.25 - 07:39
#9950
Цитата:
111:
О, пока там жду ответ, посмотрел отчет за ноябрь, меня просмотрело почти 300 тысяч человек. Неожиданно..

Где там написано про триста тысяч человек, а, сказочник? )). Или ты просмотры от человек не отличаешь. Один человек может сто раз одно и то же посмотреть, пока тебе отвечает. Сказочник :lol:

[Исправлено: maxsaf, 02.12.2025 - 08:39]
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46609
Флуд и оффтопик (часть 9)
02.12.25 - 09:02
#9951
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Один человек может сто раз одно и то же

Одно видео смотреть СТО раз?
Офигеть!!
Ты ко мне в инсту зайдешь и будешь смотреть 100 раз?
Я вообще не захожу никуда, раз посмотрел общак и все, если клиент настойчив
Зачем даже два раза то?
Это надо каким на память ушибленным быть, чтоб 100 раз смотреть одно и тоже?
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46609
Флуд и оффтопик (часть 9)
02.12.25 - 09:07
#9952
Вот, начался день, начали писать, хотя всю ночь еще писали, тут я вижу что кому то понравилось мое фото, снизу, вижу как ни странно один раз, ну остальные до этого смотрели и ставили лайки, и от одного и того же человека ты думаешь идет такая накрутка по сто раз?

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46609
Флуд и оффтопик (часть 9)
02.12.25 - 09:21
#9953
Комментарий удален модератором.
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46609
Флуд и оффтопик (часть 9)
02.12.25 - 09:41
#9954
Кто в Солнечном скидки поймал на открытие и грушевый по 250?
Кстати порошок Ариель, по 666 за кило успел урвать
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46609
Флуд и оффтопик (часть 9)
02.12.25 - 09:45
#9955
Позавчера я еще там и икру успел урвать за 2200 по моему за 105 грамм.
Сто лет не ели это
А жена вообще по моему никогда настоящей икры не ела, на Новый год взяли две баночки..
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29356
Флуд и оффтопик (часть 9)
02.12.25 - 10:30
#9956
Цитата:
111:
Сто лет не ели это А жена вообще по моему никогда настоящей икры не ела, на Новый год взяли две баночки

Акрос в соседней ветке хвастался, что объелся икрой, никто уже не не хочет есть, надоела всем, вот он и доедает за всех :lol:
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29356
Флуд и оффтопик (часть 9)
02.12.25 - 10:31
#9957
Цитата:
111:
Одно видео смотреть СТО раз?

А кто говорил про видео?
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17287
Флуд и оффтопик (часть 9)
02.12.25 - 12:10
#9958
Таноми. Спасибо. Щас только прочитал личку. В личке ответить не могу. Личка Пишет что достигнут лимит. Потом прочистю, посмотрю внимательно что оставить, а что по удалять.
