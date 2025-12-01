НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Зеленая площадка для ноля отходов - Новый экоцентр начал работу в Костанае
 
 
NG.kz
Зеленая площадка для ноля отходов - Новый экоцентр начал работу в Костанае
Отправлено: 01.12.25 - 23:00
- Например, мы оформляем доставку еды, - говорит Динара Шадрина. - Что, помимо еды, нам привозят? Целый пакет мусора: одноразовая посуда, салфетки, пакеты и т. д. Что можно сделать? При заказе доставки просить не класть одноразовые приборы.
vofkakst
Re: Зеленая площадка для ноля отходов - Новый экоцентр начал...
Отправлено: 01.12.25 - 23:00
#1
Вопрос к сим "зеленым господам" - куда вы денете красную ленточку, кучу торжественных (о боже) пластиковых (!) бейджей, которые изготовили (больше чем уверен) не из переработанного пластика?

А вообще - это чудовищное лицемерие в комплексе - власти города целенаправленно уничтожают деревья, газоны, клумбы - но мы теперь гордимся теми, кто крышечки собирает. В городе пыль в воздухе стоит, а у нас тут в зеленых играют. Не с того вы эко-программы начинаете.
Для начала нужно:
1. Прекратить неадекватное и необоснованное кронирование;
2. Прекратить косить траву до грунта
3. Установить в городе больше урн
4. Прекратить одновременное строительство (делать все зонированно и по очереди)
Далее - по остаточному принципу - собирать крышечки, сортировать пакетики и бумажки и хвалить друг друга за это.

В чистом остатке мы получим: красивый ЗЕЛЕНЫЙ город, с газонами и цветами, где можно спрятаться от солнца в тени деревьев, воздух станет чище, а главное - бюджет будет экономиться, т.к. не будет ненужных трат из бюджета. Кругом одни плюсы. Но досадно то, что власти пыхтят только над формальной частью - есть бюджет= надо его освоить. Неважно, что это приносит больше вреда, чем пользы...
Карачун
Зеленая площадка для ноля отходов - Новый экоцентр начал работу в Костанае
Отправлено: 02.12.25 - 08:41
#2
Цитата:
vofkakst:
Вопрос к сим "зеленым господам" - куда вы денете красную ленточку, кучу торжественных (о боже) пластиковых (!) бейджей, которые изготовили (больше чем уверен) не из переработанного пластика?

Тоже эта мысль в голову пришла первым делом. Насколько понты, пафос и "так все делают" затмевает рассудок, особенно ту часть что отвечает за логические операции.
А теперь по-порядку.
Так называемые неперерабатываемые отходы. Они замечательно горят, а бумагу и вовсе можно обратно в землю вернуть, её там стрескают местные обитатели, да, не быстро, за то структура земли улучшится.
Полимерные "камни", штука возможно и не плохая, правда кто его знает как уф излучение на них действует, но думается что производство их дороже чем каменных "камней", хоть и искусственных.
Цитата:
1 крышечка

Это уже отголоски фоллаута.
Цитата:
ведь полистирол и пенопласт не перерабатываются.

да пенопласты на солнце и так рассыпятся чего их перерабатывать?
