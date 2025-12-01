Отправлено: - 08:41

vofkakst:

Вопрос к сим "зеленым господам" - куда вы денете красную ленточку, кучу торжественных (о боже) пластиковых (!) бейджей, которые изготовили (больше чем уверен) не из переработанного пластика?

1 крышечка

ведь полистирол и пенопласт не перерабатываются.

Цитата:Тоже эта мысль в голову пришла первым делом. Насколько понты, пафос и "так все делают" затмевает рассудок, особенно ту часть что отвечает за логические операции.А теперь по-порядку.Так называемые неперерабатываемые отходы. Они замечательно горят, а бумагу и вовсе можно обратно в землю вернуть, её там стрескают местные обитатели, да, не быстро, за то структура земли улучшится.Полимерные "камни", штука возможно и не плохая, правда кто его знает как уф излучение на них действует, но думается что производство их дороже чем каменных "камней", хоть и искусственных.Цитата:Это уже отголоски фоллаута.Цитата:да пенопласты на солнце и так рассыпятся чего их перерабатывать?