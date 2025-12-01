Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.12.25 - 12:20
Вит, примите соболезнование!!
Мама- это самое святое что есть на этом свете, - пусть земля будет пухом.
Царство Небесное !!!
любите своих мам.. Я вот похоронил сегодня
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.12.25 - 22:40
Северная Корея ввела русский язык в качестве обязательного предмета в школьной программе с четвёртого класса, сообщает Orda.kz.
Об этом заявил сопредседатель межправкомиссии РФ и КНДР Александр Козлов. Сейчас в Пхеньяне строят Центр открытого русского образования, о чём пишет «Интерфакс».
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.12.25 - 00:19
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.12.25 - 02:38
Ну так к нам русским ментально и культурно близки именно Северокорейцы, то да, почему бы им не выучить наш родной русский язык и наши дети и внуки с гордостью будут на нем говорить через какое то время.
Может быть даже пойдут воевать с лозунгами за Путина, за Россию, ведь Путин будет оставаться у власти еще 77 лет по моему.,
Северная Корея ввела русский язык в качестве обязательного предмета в школьной программе с четвёртого класса, сообщает Orda.kz.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.12.25 - 02:43
Вот видишь, в северной Корее русский набирает популярность, а в Казахстане сокращают часы, уменьшают количество школ и садиков, потихоньку, примерно по одной в год на город, в среднем. Собирай чемоданы, поедешь в северную Корею на ПМЖ
Ну так к нам русским ментально и культурно близки именно Северокорейцы, то да, почему бы им не выучить наш родной русский язык и наши дети и внуки с гордостью будут на нем говорить
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.12.25 - 02:57
Ну ты это талдычишь с 90х годков уже, но я русский, люблю свой город, где родился и вырос и надеюсь помру.
Такой у нас русских дух, таков характер.
Зачем куда то уезжать, если пока и тут нормально?
Да, в бедности конечно, одна только проблема, но даже вон статья вышла у Мацукатова и Добринцов там тоже говорит, что даже в богатейшей экономике мира Германии люди все нищие и перебиваются там еле как, не имея возможности даже купить квартиру
Так что стоит ли шило на мыло?
Собирай чемоданы, поедешь в северную Корею на ПМЖ
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.12.25 - 03:00
Тут русский дух, тут русским пахнет…
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.12.25 - 03:25
Факты - упрямая вещь, с этим не поспоришь. Количество русскоязычных школ и садов сокращается с 90х годов, и это неоспоримый факт.
Ну ты это талдычишь с 90х годков
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.12.25 - 03:27
Тебе нигде столько халявы от поуехавших не светит, так что не стОит.
Так что стоит ли шило на мыло?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.12.25 - 03:28
И что?
Я школу и сад закончил в 1987м
Ты думаешь оно мне надо, идти в школу сейчас в мои 55?
Количество русскоязычных школ и садов сокращается с 90х годов, и это неоспоримый факт.
И что?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.12.25 - 03:30
Конечно надо, иначе твое ИП закроют из-за незнания гос языка. каждый Ипэшник, кто оказывает какие-либо услуги - обязан знать гос язык и уметь на нем обслуживать население.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.12.25 - 03:30
Так и я о том же, зачем гоняться за полным холодильником, когда его ты можешь заработать и тут, живя в своей квартире, а не на квартире у янки, потому что не сможешь там никогда себе позволить квартиру
так что не стОит.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.12.25 - 03:32
Я ИП с 2002го года
Вот никак не закрывают и все!
Уже скоро помру нафик, а вот не дождусь, когда меня русскоязычного закроют!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.12.25 - 03:43
Тут работать надо, чтобы свое жилье купить. На диване валяться не получится, и ждать, что "поуехи" тебе свои хаты за копейки отдадут
Так и я о том же, зачем гоняться за полным холодильником, когда его ты можешь заработать и тут, живя в своей квартире, а не на квартире у янки, потому что не сможешь там никогда себе позволить квартиру
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.12.25 - 03:45
Вот именно. Чтобы уехать куда-то из КЗ - нужна веская причина, а не холодильник
зачем гоняться за полным холодильником, когда его ты можешь заработать и тут, живя
