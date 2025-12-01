Re: Зеленая площадка для ноля отходов - Новый экоцентр начал...

Отправлено: - 23:00

Вопрос к сим "зеленым господам" - куда вы денете красную ленточку, кучу торжественных (о боже) пластиковых (!) бейджей, которые изготовили (больше чем уверен) не из переработанного пластика?



А вообще - это чудовищное лицемерие в комплексе - власти города целенаправленно уничтожают деревья, газоны, клумбы - но мы теперь гордимся теми, кто крышечки собирает. В городе пыль в воздухе стоит, а у нас тут в зеленых играют. Не с того вы эко-программы начинаете.

Для начала нужно:

1. Прекратить неадекватное и необоснованное кронирование;

2. Прекратить косить траву до грунта

3. Установить в городе больше урн

4. Прекратить одновременное строительство (делать все зонированно и по очереди)

Далее - по остаточному принципу - собирать крышечки, сортировать пакетики и бумажки и хвалить друг друга за это.



В чистом остатке мы получим: красивый ЗЕЛЕНЫЙ город, с газонами и цветами, где можно спрятаться от солнца в тени деревьев, воздух станет чище, а главное - бюджет будет экономиться, т.к. не будет ненужных трат из бюджета. Кругом одни плюсы. Но досадно то, что власти пыхтят только над формальной частью - есть бюджет= надо его освоить. Неважно, что это приносит больше вреда, чем пользы...