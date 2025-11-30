Отправлено: - 09:59

Alexander:

Еще скажите, что они бедные и несчастные и им ни на что не хватает, .... голодают, плачут и ждут не дождутся как бы с Германии уехать :

Цитата:Насчёт уехать-это от человека зависит,у меня два брата двоюродных там,один 30 лет работает на заводе снимает квартиру и его всё устраивает,другой поработал на заводе лет 10 но потом надоело,уехал в Россию открыл бизнес сейчас в основном живёт и работает в России,в Германию к детям ездит время от времени.Если ты обычный работяга то в Германии в материальном плане будет легче,плюс куча социальных гарантий на случай потери работы,а если здесь есть какой то бизнес приносящий стабильный доход то делать там нечего,можно и в Казахстане норм.жить.