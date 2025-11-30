НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
 
 
N
NG.kz
20.12.07
53055
Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 09:25
Распространенное мнение о плачевном уровне нашей жизни по сравнению с жителями развитых стран более основано на эмоциональных оценках и излишне раздуто. За последние 15 лет мир значительно изменился - они стали чуть хуже, мы – чуть лучше. Но никто не готов этого признавать: ни они, ни мы.
К
Карачун
23.04.23
2006
Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 01.12.25 - 09:10
#45
Цитата:
ACROS:
Это реальности нашего времени: - одной моралью СЫТ не будешь.

У нас уже достаточно давно нет проблем с едой. Не только у нас но и в мире в целом острота их сведена к минимуму. Поэтому я считаю что это не реальность времени а выбор ценностей конкретных людей, или, если полагать статью отражением ценностей общества, конкретного общества.
Добринцофф
Добринцофф
15.05.11
10461
Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 01.12.25 - 09:59
#46
Цитата:
Alexander:
Еще скажите, что они бедные и несчастные и им ни на что не хватает, .... голодают, плачут и ждут не дождутся как бы с Германии уехать :

Насчёт уехать-это от человека зависит,у меня два брата двоюродных там,один 30 лет работает на заводе снимает квартиру и его всё устраивает,другой поработал на заводе лет 10 но потом надоело,уехал в Россию открыл бизнес сейчас в основном живёт и работает в России,в Германию к детям ездит время от времени.
Если ты обычный работяга то в Германии в материальном плане будет легче,плюс куча социальных гарантий на случай потери работы,а если здесь есть какой то бизнес приносящий стабильный доход то делать там нечего,можно и в Казахстане норм.жить.
Добринцофф
Добринцофф
15.05.11
10461
Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 01.12.25 - 10:10
#47
Цитата:
Alexander:
Это самая минимальная стоимость за 1 час работы и ниже быть не может. В месяц получится 2218 Евро. В КЗ минималка. 85000 тенге или 144 евро. Разница в 15,5 раз как бы.

В Германии минимальна з\п-это минимальная зарплата
В Казахстане минимальная зарплата-это больше показатель для уплаты налогов,реально 85000 никто не получает, как минимум в 2 раза больше.
A
ACROS
16.11.19
8633
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 01.12.25 - 11:57
#48
Цитата:
Карачун:
это не реальность времени а выбор ценностей конкретных людей

Цитата:
Карачун:
отражением ценностей общества


Совершенно ВЕРНО !!!
Есть такие понятия, как: ЭЗОПОВ язык; САРКАЗМ, САТИРА, язык Крылова и прочее- люди МОГУЩИЕ читать между строк поймут о чём Я; люди с ОДНОЙ извилиной- ну, что тут поделаешь: - не все рождённые ползать, могут и полететь.
A
ACROS
16.11.19
8633
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 01.12.25 - 12:04
#49
Цитата:
Добринцофф:
можно и в Казахстане норм.жить.


То что я им и сказал, - а, они сразу ПОНТЫ , третий мир,куда вам до нас, и прочее.

Цитата:
Добринцофф:
это больше показатель для уплаты налогов,реально 85000 никто не получает


Вот она РЕАЛЬНОСТЬ и суровая правда жизни- ВСЁ и ВСЯ у властей считается в МЗП и МРП; а, в реальности люди получают в конвертах НАМНОГО больше и соответственно ТРАТЯТ больше и отсюда разгон инфляции тоже с этой стороны есть.
maxsaf
maxsaf
27.05.18
29341
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 01.12.25 - 19:25
#50
Цитата:
ACROS:
То что я им и сказал, - а, они сразу ПОНТЫ , третий мир,куда вам до нас, и прочее.

Вы сами себе противоречите. То вы в Казахстане черную икру поверх красной накладываете, то обвиняете поуехавших в желании набить живот за границей. Вы либо не перехваливайте, либо признайте, что у вас жрать нечего. :lol:
s
saba
Костанай
05.02.15
8384
Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 01.12.25 - 19:31
#51
Цитата:
maxsaf:
что у вас жрать нечего

Конечно нечего, последняя бочка черной икры заканчивается! Что делается, как дальше завтра жить будем ума не приложу!
A
ACROS
16.11.19
8633
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 01.12.25 - 20:01
#52
Цитата:
maxsaf:
что у вас жрать нечего.

Цитата:
saba:
последняя бочка черной икры заканчивается


Наверное нужно быть - ПРЯМЫМ как оглобля:- проблемма еды, никогда не стояла в Казахстане, по крайней мере на селе, даже в тяжёлые 90-е и начало 2000-х, что-что - а, ЖРАТВЫ всегда было ВВОЛЮ- тогда народ МАССОВО и почти ПОГОЛОВНО, в отличие от нынешнего времени, держал скот и птицу, я даже подозреваю что пресловутый голодомор 20-30-х годов прошлого века, был ВЫДУМАН нацпатами для каких то своих националистических целей.
Мешок муки и куздык и согым - был почти в каждом дворе, огород, садик.
