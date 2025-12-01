Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Проблема стратегии" – эксперты об атаках на КТК и системной зависимости Казахстана
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 53055
Отправлено: 01.12.25 - 10:30
"Главный вопрос в том, как мы вообще оказались в ситуации, когда одна инфраструктурная цепочка критична для 80% экспорта нефти страны", – говорится в сообщении экспертов компании Energy Analytics.
Читать новость
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1847
Re: "Проблема стратегии" – эксперты об атаках на КТК и...
Отправлено: 01.12.25 - 10:30
Надо огромное спасибо сказать за это нашему,многими любимому солнцеликому нурике. Вместо крайне необходимого ЭКСПО,можно было построить альтернативную ветку на Баку. Но мы будем радостные на день Великой НЕзависимости кушать беш и прославлять первого и самого лучшего президента.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3912
Re: "Проблема стратегии" – эксперты об атаках на КТК и...
Отправлено: 01.12.25 - 11:35
проблема в том, что по факту, эта нефть не казахстанская, а американская. Нам, после её продажи, отдают лишь 20%.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8633
Re: "Проблема стратегии" – эксперты об атаках на КТК и...
Отправлено: 01.12.25 - 12:12
Цитата:
Дело Нуреке живт: - ...и после 34 лет Независимости, мы, вернее работники Нового Казахстана, по прежнему отдают американцам 79-80 процентов всей добычи: - ведь недавно в Америке были подписаны документы на добычу РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ металлов с прапорцией 70 на 30, правда после этого полетели руководящие головы МИД-а, хотя в воюющей Украине, ни БЕЛЬМЕСА не понимающий в тонкой дипломатии КВН-ский клоун, недавно сумел выторговать на точно таких же условиях ( с выкручиванием рук), себе 50 на 50.
Это как надо ПОНИМАТЬ ??
юля елиссева:
Нам, после её продажи, отдают лишь 20%.
Дело Нуреке живт: - ...и после 34 лет Независимости, мы, вернее работники Нового Казахстана, по прежнему отдают американцам 79-80 процентов всей добычи: - ведь недавно в Америке были подписаны документы на добычу РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ металлов с прапорцией 70 на 30, правда после этого полетели руководящие головы МИД-а, хотя в воюющей Украине, ни БЕЛЬМЕСА не понимающий в тонкой дипломатии КВН-ский клоун, недавно сумел выторговать на точно таких же условиях ( с выкручиванием рук), себе 50 на 50.
Это как надо ПОНИМАТЬ ??
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3912
Отправлено: 01.12.25 - 13:34
Цитата:
Понимать надо так, что Зеленский совсем не клоун. А человек, который горой стоит за свою страну и за справедливость. У кого из мировых политиков есть яйца, чтобы жёстко возражать Трампу, и чтобы смело отправить в оставку своего ближайшего сподвижника и близкого друга, когда встал вопрос о том, что тот замешан в коррупции? А вы пролоролжайте и дальше считать что Зеленский клоун и "ни БЕЛЬМЕСА не понимающий в тонкой дипломатии".
ACROS:
Это как надо ПОНИМАТЬ ??
Понимать надо так, что Зеленский совсем не клоун. А человек, который горой стоит за свою страну и за справедливость. У кого из мировых политиков есть яйца, чтобы жёстко возражать Трампу, и чтобы смело отправить в оставку своего ближайшего сподвижника и близкого друга, когда встал вопрос о том, что тот замешан в коррупции? А вы пролоролжайте и дальше считать что Зеленский клоун и "ни БЕЛЬМЕСА не понимающий в тонкой дипломатии".
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18400
Отправлено: 01.12.25 - 13:44
Цитата:
Фигня в том что Ермака как раз и отправили в отставку когда Трамп надавил за тот демарш в белом доме
По информации Вашингтон пост администрация Трампа бесилась что за Зеленского там Ермак все решает сидит, его и убрали
Зеленский остался без союзника, остался без карт на руках и теперь будет вынужден принять условия которые ему белый дом навяжет лишь бы быстрее закончить войну
Европа тоже на задницу села со своей недолекой Каей Каллас котрая предлагала численность армии России сократить
Всё вокруг решают свои мелкие экономические дела и Украина просто разменная монета
Казахстан с чего должен киевские истерики выслушивать? И так сделали что возможно с начала войны
юля елиссева:
У кого из мировых политиков есть яйца, чтобы жёстко возражать Трампу, и чтобы смело отправить в оставку своего ближайшего сподвижника и близкого друга, когда встал вопрос о том, что тот замешан в коррупции? А вы пролоролжайте и дальше считать что Зеленский клоун
Фигня в том что Ермака как раз и отправили в отставку когда Трамп надавил за тот демарш в белом доме
По информации Вашингтон пост администрация Трампа бесилась что за Зеленского там Ермак все решает сидит, его и убрали
Зеленский остался без союзника, остался без карт на руках и теперь будет вынужден принять условия которые ему белый дом навяжет лишь бы быстрее закончить войну
Европа тоже на задницу села со своей недолекой Каей Каллас котрая предлагала численность армии России сократить
Всё вокруг решают свои мелкие экономические дела и Украина просто разменная монета
Казахстан с чего должен киевские истерики выслушивать? И так сделали что возможно с начала войны
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 29341
Отправлено: 01.12.25 - 19:18
Цитата:
Жёстко возражать может каждый, а вот справиться с последующими проблемами - мало у кого получится.
юля елиссева:
У кого из мировых политиков есть яйца, чтобы жёстко возражать Трампу
Жёстко возражать может каждый, а вот справиться с последующими проблемами - мало у кого получится.
