Re: Сразу несколько уголовных дел завели на главного редактора...

Отправлено: - 13:51

Тот случай когда данное издание представляет из себя всё самое провокационное и худшее в деле журналистики



И как бы тут двойственное ощущение

Если закроют их больше никто о чиновниках не посмеет писать

А если не закроют то все подряд будут писать и врать напропалую на разные темы



НТВ в России также попало

Критикуя высшую власть в итоге не получили народной поддержки при закрытии потомучто активно выступали за чеченских боевиков во время войны



Так и тут. Уж много орда на себя брала и больно напористо свое мнение пихало



Поэтому народ не не поддержит и закроет глаза на разгром редакции