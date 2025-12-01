Отправлено: - 13:44

юля елиссева:

У кого из мировых политиков есть яйца, чтобы жёстко возражать Трампу, и чтобы смело отправить в оставку своего ближайшего сподвижника и близкого друга, когда встал вопрос о том, что тот замешан в коррупции? А вы пролоролжайте и дальше считать что Зеленский клоун

Цитата:Фигня в том что Ермака как раз и отправили в отставку когда Трамп надавил за тот демарш в белом домеПо информации Вашингтон пост администрация Трампа бесилась что за Зеленского там Ермак все решает сидит, его и убралиЗеленский остался без союзника, остался без карт на руках и теперь будет вынужден принять условия которые ему белый дом навяжет лишь бы быстрее закончить войнуЕвропа тоже на задницу села со своей недолекой Каей Каллас котрая предлагала численность армии России сократитьВсё вокруг решают свои мелкие экономические дела и Украина просто разменная монетаКазахстан с чего должен киевские истерики выслушивать? И так сделали что возможно с начала войны