Отправлено: - 17:52

Недавно в регионе впервые побывала министр здравоохранения нашей страны Акмарал Альназарова. Из сообщений прессы я узнала, что рассматривались проблемы родовспоможения и детства, доступности медобслуживания, которое, несомненно, должно быть лучше. Все мои мысли связаны с переживаниями за медицину, которой я отдала 40 лет. Это мое личное мнение и думы.