≡ Былое и думы. Записки врача - Ветеран здравоохранения Казахстана о прошлом, настоящем и будущем отечественной медицины
 
 
20.12.07
53055
Отправлено: 30.11.25 - 17:52
Недавно в регионе впервые побывала министр здравоохранения нашей страны Акмарал Альназарова. Из сообщений прессы я узнала, что рассматривались проблемы родовспоможения и детства, доступности медобслуживания, которое, несомненно, должно быть лучше. Все мои мысли связаны с переживаниями за медицину, которой я отдала 40 лет. Это мое личное мнение и думы.
09.06.25
19
Отправлено: 30.11.25 - 17:52
Труд простых врачей в нашей стране, особенно в государственных учреждениях, катастрофически недооценён, к сожалению. Ещё и прав, как и у большинства бюджетников, - с гулькин нос.
Костанай
25.06.07
441
Отправлено: 01.12.25 - 12:47
А еще- медицину свели к сфере оказания услуг, и поэтому врачи заинтересованы не в лечении, а в оказании услуг: осмотров, процедур, этакая палочная система- чем больше нарисуешь, тем больше из фонда ОСМС придет бабулек за эти фикции
