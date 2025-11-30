Отправлено: - 09:22

ACROS:

То есть: - само ГОСУДАРСТВО проводит приватизацию и ЕЁ надо за это ОСУДИТЬ???

[Исправлено: рихард, 01.12.2025 - 10:23]

[Исправлено: рихард, 01.12.2025 - 10:24]

Цитата:в нашей истории все это уже было. когда кучка жуликов представляла так называемую власть. Вспомните Яковлева, Гайдара. Это с их подачи и была проведена перестройка, которая и свалила СССР.А потом президент Ельцин с великим удовольствием как на обычной планерке докладывал президенту США о том , что СССР больше не существует и КПСС низложена и никогда не возродится. А потом закончил-Боже, благослави Америку!. Каково? а? Потом началась оголтелая приватизация по Чубайсу, элементы которой мы сейчас обсуждаем тут. За бесценок жулье приватизировали все что можно было, предварительно банкротили, чтобы меньше потом тратиться.Государство не желая нести ответственность с удовольствием готово продать эти обьекты. Была попытка и с Костанай-СУ, с другими объектами. Категорически нельзя этого делать. Потом сильно нам аукнется.