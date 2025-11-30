Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
ТОО "Рудненские теплосети" продают в частные руки. 5 лет назад его передали государству, которое вложило миллиарды на модернизацию
Отправлено: 30.11.25 - 19:07
– Причина, указанная в документах, – якобы необходимость привлечения инвестиций, - сообщил директор теплокомпании. - Только почему это не было сделано в 2023 году, когда в январе Рудный едва не разморозили, не в год, когда на сетях произошло 636 повреждений? Почему решение принимается именно сейчас – после многомиллиардных инвестиций из бюджета?
Re: ТОО "Рудненские теплосети" продают в частные руки....
Отправлено: 30.11.25 - 19:07
это диверсия на государственном уровне. Всех фигурантов сделки нужно привлечь к уголовной ответственности. Эти стратегические обьекты нельзя передавать в частные руки.
Re: ТОО "Рудненские теплосети" продают в частные руки....
Отправлено: 30.11.25 - 21:30
Цитата:
Зашёл написать именно это. Частник снимет сливки. А когда все развалится - слиняет в туман. Государство снова вложит миллиарды. Это нормально?
рихард:
Зашёл написать именно это. Частник снимет сливки. А когда все развалится - слиняет в туман. Государство снова вложит миллиарды. Это нормально?
Re: ТОО "Рудненские теплосети" продают в частные руки....
Отправлено: 30.11.25 - 22:35
Цитата:
То есть: - само ГОСУДАРСТВО проводит приватизацию и ЕЁ надо за это ОСУДИТЬ???
Вопрос- КТО это будет делать ???
Горводоканал в Рудном- стратегический обьект- - тоже кажеться в частных руках, в руках у бывшего акима города, Зуев - вроде его фамилия ???
Тоже перед приватизации, наверное, ВСЁ отремонтировал за счёт гос.бюджета- так что - ничего нового, всё как обычно- там НАВЕРХУ всё знают и делают так как ИМ нужно.
рихард:
То есть: - само ГОСУДАРСТВО проводит приватизацию и ЕЁ надо за это ОСУДИТЬ???
Вопрос- КТО это будет делать ???
Горводоканал в Рудном- стратегический обьект- - тоже кажеться в частных руках, в руках у бывшего акима города, Зуев - вроде его фамилия ???
Тоже перед приватизации, наверное, ВСЁ отремонтировал за счёт гос.бюджета- так что - ничего нового, всё как обычно- там НАВЕРХУ всё знают и делают так как ИМ нужно.
Re: ТОО "Рудненские теплосети" продают в частные руки....
Отправлено: 01.12.25 - 07:54
ИМХО, конечный получатель сетей видимо уже определен, под него все и заточено. Сейчас дадут команду чиновникам всех уровней "разъяснять", бестолковому на их взгляд населению, от какого счастья оно отказывается.
Отправлено: 01.12.25 - 09:22
Цитата:
в нашей истории все это уже было. когда кучка жуликов представляла так называемую власть. Вспомните Яковлева, Гайдара. Это с их подачи и была проведена перестройка, которая и свалила СССР.А потом президент Ельцин с великим удовольствием как на обычной планерке докладывал президенту США о том , что СССР больше не существует и КПСС низложена и никогда не возродится. А потом закончил-Боже, благослави Америку!. Каково? а? Потом началась оголтелая приватизация по Чубайсу, элементы которой мы сейчас обсуждаем тут. За бесценок жулье приватизировали все что можно было, предварительно банкротили, чтобы меньше потом тратиться.Государство не желая нести ответственность с удовольствием готово продать эти обьекты. Была попытка и с Костанай-СУ, с другими объектами. Категорически нельзя этого делать. Потом сильно нам аукнется.
ACROS:
в нашей истории все это уже было. когда кучка жуликов представляла так называемую власть. Вспомните Яковлева, Гайдара. Это с их подачи и была проведена перестройка, которая и свалила СССР.А потом президент Ельцин с великим удовольствием как на обычной планерке докладывал президенту США о том , что СССР больше не существует и КПСС низложена и никогда не возродится. А потом закончил-Боже, благослави Америку!. Каково? а? Потом началась оголтелая приватизация по Чубайсу, элементы которой мы сейчас обсуждаем тут. За бесценок жулье приватизировали все что можно было, предварительно банкротили, чтобы меньше потом тратиться.Государство не желая нести ответственность с удовольствием готово продать эти обьекты. Была попытка и с Костанай-СУ, с другими объектами. Категорически нельзя этого делать. Потом сильно нам аукнется.
Отправлено: 01.12.25 - 10:02
Цитата:
Да. Главное чтобы вывески были аутентичными.
maxsaf:
Да. Главное чтобы вывески были аутентичными.
Re: ТОО "Рудненские теплосети" продают в частные руки....
Отправлено: 01.12.25 - 10:10
Да кто этот гемор купит при уме и светлой памяти? Только если под "темку" Взять кредит под реконструкцию и в Дубай на пмж
Re: ТОО "Рудненские теплосети" продают в частные руки....
Отправлено: 01.12.25 - 12:45
Да таких примеров с сегодняшнем Казахстане- тьма, хотя бы Астанинский океанариум-был построен на госсредства, а потом тихо стал частным. при этом больших ремонтов с момента запуска никто не делал. Рудненские сети будут переданы по такому же сценарию, и скорее всего новый хозяин начнет с подъема цен за свои услуги, помяните мои слова!!! И скорее всего новый хозяин уже известен... Тому кто в этом участвует..
