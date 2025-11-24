НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Сакральная тайна стоимости переименования улиц в городе Рудном
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53055
Сакральная тайна стоимости переименования улиц в городе Рудном
Отправлено: 24.11.25 - 14:34
После двух моих обращений на портале ЕОтиниш акимат так и не выдал стоимость этого банкета и кому конкретно уйдут бюджетные средства. Цена табличек и зарплаты членов ономастической комиссии - сакральная тайна!
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7877
Re: Сакральная тайна стоимости переименования улиц в городе...
Отправлено: 24.11.25 - 14:34
#1
Сколько еще остались несуразных по содержанию названии улиц, вот несколько: Торцовая,нижняя,средняя,верхняя,непокорных,казах тили. Про связанные фрукто-цветочной темой деликатно пропущу. Вот где не распахана поле для ономастов. Нет,им надо на нервы играть населению. Читая коменты после этих собрании удивляешься глупости авторов писавших что-то там про улицу Ленина (он дал свободу) или Сандринайло ( он же наш, свой чувак) просто удивляет тупости этих граждан
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1981
Сакральная тайна стоимости переименования улиц в городе Рудном
Отправлено: 24.11.25 - 14:51
#2
Можно многое понять .
Не укладывается в голове вот что - переименовываем все и вся, что нужно и не нужно. Якобы ни копейки бюджетной на это не уходит. А смысла этом? Все остальные вопросы в регионе решены? Нет!

Вот у нас, пожалуйста - вся Тарана в заборе из Профлиста - Улицу сначала в порядок приведите!.
На Герцена поставили сказочного персонажа, и с определенного угла приходится лицезреть лошадиную задницу. Кому такая дичь в голову пришла?
Кто такой нурмагамбетов сагадат? Кто знает? Какой он внес вклад в развитие ли историю Костаная? Почему улица имени именно генерала арыстаньекова, а не просто арыстанбекова? Почему Павшие борцы оказались менее важны, чем некий академик?

Просто хотелось бы хоть раз получить адекватный ответ от этих "деятелей"; почему у них так зудит, чем они руководствуются и когда это закончится? Куда смотрит глава региона? Ладно городским до лампочки, а областной то почему допускает такие траты бюджетные?

[Исправлено: vofkakst, 24.11.2025 - 14:59]
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2440
Re: Сакральная тайна стоимости переименования улиц в городе...
Отправлено: 27.11.25 - 11:52
#3
Цитата:
vofkakst:
почему у них так зудит, чем они руководствуются и когда это закончится?

...
Никогда не закончится.
Потому что в дерусификации и "декоммунизации" границ нет. И денег на это власти не жалеют. Есть, что "осваивать"...
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8631
Re: Сакральная тайна стоимости переименования улиц в городе...
Отправлено: 01.12.25 - 12:31
#4
Цитата:
vofkakst:
Почему Павшие борцы оказались менее важны, чем некий академик?


Про остальных не знаю: а, вот про эту улицу, точно знаю: - в этом замешен один из ГЛАВНЫХ частных банков государства.

Цитата:
Skeptic:
Никогда не закончится.


Легко ЗАКОНЧИТЬ, всего лишь надо ПРОЯВИТЬ политичекую волю: -ежели ИНИЦИАТИВНАЯ группа проявила желание изменить название либо улицы, либо города, то ВСЕ материальные и организационные расходы по переименованию того или иного обьекта НЕСЁТ ИНИЦИАТИВНАЯ группа - всего лишь достаточно ЭТО прописать в Законе и на следующий день после введения этой нормы, от ИНИЦИАТИВНЫХ групп и след ПРОПАДЁТ.
