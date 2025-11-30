НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
"Министерство выражает протест" - Как власти в Казахстане отреагировали на атаку каспийского трубопровода
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53051
"Министерство выражает протест" - Как власти в Казахстане отреагировали на атаку каспийского трубопровода
Отправлено: 30.11.25 - 18:22
Отправлено: 30.11.25 - 18:22
Министерство иностранных дел Казахстана выступило с официальным заявлением по поводу ситуации на Морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Текст заявления опубликован в воскресенье, 30 ноября, в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8624
Re: "Министерство выражает протест" - Как власти в...
Отправлено: 30.11.25 - 18:22
#1
Хохлы уже начинают НАДОЕДАТЬ своей наглостью и беспардонностью: - наверное правильней будет- что бы русские победили в этой БРАТОУБИЙСТВЕННОЙ войне и Трамп отдал им все завоёванные ими облсти.

Они( хохлы) с наглостью заявляют в ответ на Мидовский протест: - мол ТЕРПИТЕ и не ШУМИТЕ.

Пусть Путин и дальше бомбит мирные города украинцев вместе с их жителями.
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46588
"Министерство выражает протест" - Как власти в Казахстане отреагировали на атаку каспийского трубопровода
Отправлено: 30.11.25 - 19:13
Отправлено: 30.11.25 - 19:13
#2
Не буду повторяться, так как я представитель нашего русского мира, сказал так

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46588
"Министерство выражает протест" - Как власти в Казахстане отреагировали на атаку каспийского трубопровода
Отправлено: 30.11.25 - 19:15
Отправлено: 30.11.25 - 19:15
#3
И так

Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
137
Re: "Министерство выражает протест" - Как власти в...
Отправлено: 30.11.25 - 19:53
#4
не надо не каких протестов.
а надо понять и забыть про это, т.к. идет война и возможно все. наши братья отстаивают свою землю и свободу.
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18398
Re: "Министерство выражает протест" - Как власти в...
Отправлено: 30.11.25 - 20:40
#5
Цитата:
ACROS:
Хохлы уже начинают НАДОЕДАТЬ своей наглостью и беспардонностью: - наверное правильней будет- что бы русские победили в этой БРАТОУБИЙСТВЕННОЙ войне и Трамп отдал им все завоёванные ими облсти.


Чем больше Украина раздолбает российские части у себя тем меньше у РФ будет хотения бряцать оружием в центральной Азии.

Но удары по международно защищеному объекту недопустимы

Проблема в том что водными дронами управляют не украинцы, у них нет таких технологий
А сидят там спецы из SAS Британии и ударили они по КТК по которому кроме нашей идёт американская нефть с наших же месторождений больше похоже на то что это месть за американские проекты по нагибанию Киева сесть за стол переговоров
Также это месть за то что США натравили украинский антикор котрый является прямо управляемым из ФБР на администрацию президента Украины
Вон даже рук АП Ермек уже сбежал на фронт подальше от следствия.

Паны дерутся а тенге в итоге у нас обвалится в понедельник.
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4880
"Министерство выражает протест" - Как власти в Казахстане отреагировали на атаку каспийского трубопровода
Отправлено: 30.11.25 - 20:57
Отправлено: 30.11.25 - 20:57
#6
Цитата:
abaika95:
Вон даже рук АП Ермек уже сбежал на фронт подальше от следствия.

Да слил Зеленский Ярмака, чем же всё же закончит, пока не известно. Я предполагаю сценарий Германии второй мировой, как результат.
ПС - Ну типа поделят "союзник" страну, а тиран самоубийством покончит.

[Исправлено: Эл-починно, 30.11.2025 - 21:59]
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18398
Re: "Министерство выражает протест" - Как власти в...
Отправлено: 30.11.25 - 21:10
#7
Цитата:
Эл-починно:
Да слил Зеленский Ярмака, чем же всё же закончит, пока не известно. Я предполагаю сценарий Германии второй мировой, как результат.

Для такого сценария не хватает одной вводной
Вражеской армии в столице
Российская третий год на одном квадратном клочке топчется возле Донецка теряя сотни солдат в мясных штурмах
У Украины скоро уже дронов не останется на каждого бойца их тратить.

Вариант корейский больше подходит
Россия выйдет из Запорожья и оставит себе луганск с Донецком
А границы максимально усиливают вооружением
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29339
Re: "Министерство выражает протест" - Как власти в...
Отправлено: 30.11.25 - 21:27
#8
Цитата:
111:
Не буду повторяться, так как я представитель нашего русского мира, сказал так

Ну надо же, как ты переобулся. А где новости с болот? Представляю, через что тебе пришлось пройти, чтобы так на 180 градусов развернуться. Видимо развернули тебя 8-)
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46588
Re: "Министерство выражает протест" - Как власти в...
Отправлено: 30.11.25 - 23:06
#9
А еще демократы или как их там, противники Токаева хотят мою жену, извращенцы, вот так я как представитель русского мира узнаю свой народ

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29339
"Министерство выражает протест" - Как власти в Казахстане отреагировали на атаку каспийского трубопровода
Отправлено: 30.11.25 - 23:12
Отправлено: 30.11.25 - 23:12
#10
Цитата:
111:
вот так я как представитель русского мира узнаю свой народ

А что не так с твоим народом?
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2327
Re: "Министерство выражает протест" - Как власти в...
Отправлено: 30.11.25 - 23:19
#11
Цитата:
abaika95:
Но удары по международно защищеному объекту недопустимы

Это почему? У России есть обязательства по обеспечению безопасности объекта морской инфраструктуры КТК! Казахстана оплачивал России за эти услуги Теперь будет выплачивать ущерб. Вообще Казахстану давно пора свой нитку трубопровода тянуть по дну Каспийского моря. Китайцы в своё время нашему старому хвастунишке предлагали этот вариант.
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29339
"Министерство выражает протест" - Как власти в Казахстане отреагировали на атаку каспийского трубопровода
Отправлено: 30.11.25 - 23:20
Отправлено: 30.11.25 - 23:20
#12
Цитата:
111:
А еще демократы или как их там, противники Токаева

Молодец, ещё одного выявил, завтра зайдешь за премией :lol:
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2327
Re: "Министерство выражает протест" - Как власти в...
Отправлено: 30.11.25 - 23:26
#13
Цитата:
maxsaf:
А что не так с твоим народом?

По большому счёту чисто русский народ отличный, просто руководство государства возомнило себя владыкой морей.. начитался книжек о Чингисхане.
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29339
"Министерство выражает протест" - Как власти в Казахстане отреагировали на атаку каспийского трубопровода
Отправлено: 30.11.25 - 23:31
Отправлено: 30.11.25 - 23:31
#14
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
просто руководство государства возомнило себя владыкой морей.. начитался книжек о Чингисхане.

Это по результатам видно будет, надо ещё немного подождать, уже явно к финалу дело идёт.
