Alexander:

Бензин стоит 1,6-1,7 евро что пять лен назад, что сейчас. Насколько бензин в процентном соотношении подорожал в КЗ за 5 лет?

Alexander:

В основной массе отопление от газа и в стоимость аренды уже входит стоимость за отопление

Alexander:

Если затронуть тему авто, то Техосмотр проходят раз в два года, стоимость около 170 евро

Alexander:

Налог на телевидение 18 евро. У меня к примеру около 400 каналов при этом

Alexander:

Про налог на дождь, так же все в цене на аренду квартиру

Alexander:

Цитата:Да же незнаю,но всё равно в 5 раз дешевле чем в ГерманииЦитата:У меня у друзей свой дом,ничего там не входит,а коммуналка в разы дороже обходится чем здесь.Цитата:Здесь 5-7 евро раз в годЦитата:У меня то же много,только я телик не смотрю.Цитата:Цитата:Вы это так преподносите как будто если оно в цене ,то за него платить не нужно