Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 09:25
Распространенное мнение о плачевном уровне нашей жизни по сравнению с жителями развитых стран более основано на эмоциональных оценках и излишне раздуто. За последние 15 лет мир значительно изменился - они стали чуть хуже, мы – чуть лучше. Но никто не готов этого признавать: ни они, ни мы.
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 20:38
Цитата:
Автор писал про общественный транспорт, поэтому я и написал про проездные.
Про аренду я написал, так же я и написал общую стоимость за свет, мобильную связь и домашний интернет!
В основной массе отопление от газа и в стоимость аренды уже входит стоимость за отопление.
Если затронуть тему авто, то Техосмотр проходят раз в два года, стоимость около 170 евро. Автостраховка зависит от безаварийного стажа, вида страховки и авто. Лично я плачу за страховку 300 Евро Teil-Kasko
Бензин стоит 1,6-1,7 евро что пять лен назад, что сейчас. Насколько бензин в процентном соотношении подорожал в КЗ за 5 лет?
Церковный налог платит тот кто заявит о религии, нет значит и не платит!
Налог на телевидение 18 евро. У меня к примеру около 400 каналов при этом.
Про налог на дождь, так же все в цене на аренду квартиру. Но зато нет ни где луж или что-то подобного, хотя в лесу можно найти :) Какой бы ливень не был на улице, вся вода с крыш прямиком уходит в канализацию, так же и с улиц, все в ливнёвки.
Что касается проезда: работодатель как правило оплачивает проездной или же если работник ездит на авто, 0,3 евро за км. Есть и другие плюшки различные.
Страхование жизни .... много в КЗ ее страхуют? Я даже и не задавался вопросом сколько стоит в Германии.
Вот в КЗ медицинская страховка. Много она даёт? В Германии посещение врачей бесплатно, так же как и все операции. Если врач выписал лекарства по рецепту, то они для детей бесплатны, для взрослого 5 евро.
При сдачи налоговой отчетности, можно вернуть еще часть налоговых платежей.
Отправлено: 30.11.25 - 21:11
Цитата:
Я прекрасно понимаю, как вас это бесит. Но ничего не поделаешь - я в КЗ жил нормально, в плане еды, и тут живу нормально, так что про сладко живот набивать - мимо.
Я прекрасно понимаю, как вас это бесит. Но ничего не поделаешь - я в КЗ жил нормально, в плане еды, и тут живу нормально, так что про сладко живот набивать - мимо.
Отправлено: 30.11.25 - 21:13
Цитата:
Следующая будет ответом, за то, что с расчетами в статье не согласны
Следующая будет ответом, за то, что с расчетами в статье не согласны
Отправлено: 30.11.25 - 21:18
Цитата:
Нас рать, в смысле нас много!!
Я по этому поводу не комплексную, как некоторые сельские пользователи.
Нас рать, в смысле нас много!!
Я по этому поводу не комплексную, как некоторые сельские пользователи.
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 22:25
Цитата:
Мне абсалютно фиолетово: - я тут упражняюсь против деменции и прочих наступающих старческих причуд. Насчёт бесит- это вас бесит: - вы там никому не нужны, потому что вы там - рашен швайн ( это не моё выражение- это тамошнаяя реальность-) - и тут вы - ОТРАБОТАННЫЙ материал.
Вот вам и НЕКУДА податься- как в песне: одиночество - СУКА.
Цитата:
Я тоже- просто отвечаю вам- это у вас там - комплекс НЕПОЛНОЦЕННОСТИ- хотите быть ИХНИМИ, а на лице печать- маде ин совет юнион. Но, ничего, всё впереди-- лет через СТО может и будет шанс - стать ихним.
Мне абсалютно фиолетово: - я тут упражняюсь против деменции и прочих наступающих старческих причуд. Насчёт бесит- это вас бесит: - вы там никому не нужны, потому что вы там - рашен швайн ( это не моё выражение- это тамошнаяя реальность-) - и тут вы - ОТРАБОТАННЫЙ материал.
Вот вам и НЕКУДА податься- как в песне: одиночество - СУКА.
Цитата:
Я тоже- просто отвечаю вам- это у вас там - комплекс НЕПОЛНОЦЕННОСТИ- хотите быть ИХНИМИ, а на лице печать- маде ин совет юнион. Но, ничего, всё впереди-- лет через СТО может и будет шанс - стать ихним.
Отправлено: 30.11.25 - 22:51
Цитата:
Да же незнаю,но всё равно в 5 раз дешевле чем в Германии
Цитата:
У меня у друзей свой дом,ничего там не входит,а коммуналка в разы дороже обходится чем здесь.
Цитата:
Здесь 5-7 евро раз в год
Цитата:
У меня то же много,только я телик не смотрю.Цитата:
Цитата:
Вы это так преподносите как будто если оно в цене ,то за него платить не нужно
Да же незнаю,но всё равно в 5 раз дешевле чем в Германии
Цитата:
У меня у друзей свой дом,ничего там не входит,а коммуналка в разы дороже обходится чем здесь.
Цитата:
Здесь 5-7 евро раз в год
Цитата:
У меня то же много,только я телик не смотрю.Цитата:
Цитата:
Вы это так преподносите как будто если оно в цене ,то за него платить не нужно
Отправлено: 30.11.25 - 23:17
Цитата:
Жить в своем доме намного дороже. Квартиры считаются на западе социальным видом жилья. Чеки за аренду квартир можно включать в декларацию, для возврата части налогов. Цена на уже снятое жилье растет медленно, если снять и жить достаточно долго - то будет намного дешевле, чем съехать на другую квартиру. Короче, частный дом и арендованная квартира - вещи несравнимые.
Жить в своем доме намного дороже. Квартиры считаются на западе социальным видом жилья. Чеки за аренду квартир можно включать в декларацию, для возврата части налогов. Цена на уже снятое жилье растет медленно, если снять и жить достаточно долго - то будет намного дешевле, чем съехать на другую квартиру. Короче, частный дом и арендованная квартира - вещи несравнимые.
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 23:30
Единого «установленного законом повышения заработной платы» не существует, но есть важные корректировки: с 1 января 2025 года установленная законом минимальная заработная плата вырастет до 12,82 евро в час.Также будет увеличена надбавка на ребёнка, а максимальный размер заработка для мини-работников вырастет до 556 евро..
....не знаю даже кому верить государство говорит заработная плата 12.82,Марик кричит зарплата у них 5или6 тысяць.Господин МАЦУКАТОВ говорит согласно статистике какой статистике? мигрант получает 4 300.У нас на сборе клубники и переборе картофеля таких зарплат нет....Важно отметить то что на каждой земле зарплата и жильё разные в южных областях зарплаты выше соответственно и жильё дороже,север и восток наоборот.Меня удивляет то что мы знаем больше самих мигрантов,какие проценты под недвижимость,какая зарплата,как принимают в высшие учебные заведения......только знания эти у всех поверхностные.К примеру ипотека,без начального капитала при покупки жилья процент выше с капиталом как договоришься согласно ставкам на сегодняшний день....и так далее.....у меня знакомый приобрёл жильё в 2007 году за 135000 тысяЦЬ процент був 5.35 через десять лет пересмотр процентов, на следующие 10 лет получил 2.29,ещё при покупки дома от города получил 25000 тыСЬ под 0.5% годовых,НО если доход семьи повысится более,сейчас не помню влупят 3.5%.....
....не знаю даже кому верить государство говорит заработная плата 12.82,Марик кричит зарплата у них 5или6 тысяць.Господин МАЦУКАТОВ говорит согласно статистике какой статистике? мигрант получает 4 300.У нас на сборе клубники и переборе картофеля таких зарплат нет....Важно отметить то что на каждой земле зарплата и жильё разные в южных областях зарплаты выше соответственно и жильё дороже,север и восток наоборот.Меня удивляет то что мы знаем больше самих мигрантов,какие проценты под недвижимость,какая зарплата,как принимают в высшие учебные заведения......только знания эти у всех поверхностные.К примеру ипотека,без начального капитала при покупки жилья процент выше с капиталом как договоришься согласно ставкам на сегодняшний день....и так далее.....у меня знакомый приобрёл жильё в 2007 году за 135000 тысяЦЬ процент був 5.35 через десять лет пересмотр процентов, на следующие 10 лет получил 2.29,ещё при покупки дома от города получил 25000 тыСЬ под 0.5% годовых,НО если доход семьи повысится более,сейчас не помню влупят 3.5%.....
Отправлено: 30.11.25 - 23:36
Да и вообще, сравнивать только финансы - неправильно. Есть ещё очень много факторов, которые в совокупности оценить и сравнить - нереально. Климат, безопасность, наличие работы по душе, качество медицины, пенсионная система. Слишком много переменных, ни одна программа такое не сравнит, всё очень субъективно, на уровне интуиции определяется.
