Отправлено: - 20:40

ACROS:

Хохлы уже начинают НАДОЕДАТЬ своей наглостью и беспардонностью: - наверное правильней будет- что бы русские победили в этой БРАТОУБИЙСТВЕННОЙ войне и Трамп отдал им все завоёванные ими облсти.

Цитата:Чем больше Украина раздолбает российские части у себя тем меньше у РФ будет хотения бряцать оружием в центральной Азии.Но удары по международно защищеному объекту недопустимыПроблема в том что водными дронами управляют не украинцы, у них нет таких технологийА сидят там спецы из SAS Британии и ударили они по КТК по которому кроме нашей идёт американская нефть с наших же месторождений больше похоже на то что это месть за американские проекты по нагибанию Киева сесть за стол переговоровТакже это месть за то что США натравили украинский антикор котрый является прямо управляемым из ФБР на администрацию президента УкраиныВон даже рук АП Ермек уже сбежал на фронт подальше от следствия.Паны дерутся а тенге в итоге у нас обвалится в понедельник.