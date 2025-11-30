"Министерство выражает протест" - Как власти в Казахстане отреагировали на атаку каспийского трубопровода
Отправлено: 30.11.25 - 18:22
Министерство иностранных дел Казахстана выступило с официальным заявлением по поводу ситуации на Морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Текст заявления опубликован в воскресенье, 30 ноября, в Telegram-канале внешнеполитического ведомства. Читать новость
ACROS: Хохлы уже начинают НАДОЕДАТЬ своей наглостью и беспардонностью: - наверное правильней будет- что бы русские победили в этой БРАТОУБИЙСТВЕННОЙ войне и Трамп отдал им все завоёванные ими облсти.
Чем больше Украина раздолбает российские части у себя тем меньше у РФ будет хотения бряцать оружием в центральной Азии.
Но удары по международно защищеному объекту недопустимы
Проблема в том что водными дронами управляют не украинцы, у них нет таких технологий А сидят там спецы из SAS Британии и ударили они по КТК по которому кроме нашей идёт американская нефть с наших же месторождений больше похоже на то что это месть за американские проекты по нагибанию Киева сесть за стол переговоров Также это месть за то что США натравили украинский антикор котрый является прямо управляемым из ФБР на администрацию президента Украины Вон даже рук АП Ермек уже сбежал на фронт подальше от следствия.
Паны дерутся а тенге в итоге у нас обвалится в понедельник.
abaika95: Вон даже рук АП Ермек уже сбежал на фронт подальше от следствия.
Да слил Зеленский Ярмака, чем же всё же закончит, пока не известно. Я предполагаю сценарий Германии второй мировой, как результат. ПС - Ну типа поделят "союзник" страну, а тиран самоубийством покончит.
Эл-починно: Да слил Зеленский Ярмака, чем же всё же закончит, пока не известно. Я предполагаю сценарий Германии второй мировой, как результат.
Для такого сценария не хватает одной вводной Вражеской армии в столице Российская третий год на одном квадратном клочке топчется возле Донецка теряя сотни солдат в мясных штурмах У Украины скоро уже дронов не останется на каждого бойца их тратить.
Вариант корейский больше подходит Россия выйдет из Запорожья и оставит себе луганск с Донецком А границы максимально усиливают вооружением
abaika95: Но удары по международно защищеному объекту недопустимы
Это почему? У России есть обязательства по обеспечению безопасности объекта морской инфраструктуры КТК! Казахстана оплачивал России за эти услуги Теперь будет выплачивать ущерб. Вообще Казахстану давно пора свой нитку трубопровода тянуть по дну Каспийского моря. Китайцы в своё время нашему старому хвастунишке предлагали этот вариант.
