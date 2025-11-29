НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 662 из 662
таноми52
таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4388
Флуд и оффтопик (часть 9)
29.11.25 - 15:39
#9916
Цитата:
simkst:
«Мат — это 'формат' неудачников, слабых, неуравновешенных людей, которые не способны найти свое место в жизни. Мат затрудняет общение».
Ну, не всегда.
ИИ вот сгенерировал:"Русский мат может иметь положительные эффекты, такие как эмоциональная разрядка, снижение болевого порога и укрепление социальных связей в определенных группах. Эти эффекты связаны с выбросом адреналина и учащением сердцебиения, что может действовать как защитная реакция организма на стресс, а также помогать быстро адаптироваться к новой социальной среде."
Так что давайте "укреплять социальные связи" в нашей "определённой группе"
Шучу!
А не призываю общаться во флуде матом
:-) :-P
simkst
simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
432
Флуд и оффтопик (часть 9)
29.11.25 - 16:04
#9917
Цитата:
таноми52:
ИИ вот сгенерировал:


Попробовал бы он ( ИИ) сгенерить что нибудь супротив Вашего промта :-)
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46587
Флуд и оффтопик (часть 9)
30.11.25 - 01:19
#9918
Блин, им говоришь чтоб помянуть нашего пользователя, они о матах и о каких то курицах талдычат..
Все понятно..
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46587
Флуд и оффтопик (часть 9)
30.11.25 - 01:22
#9919
А давайте еще какие то правила придумаем, чтоб не осталось ту никого..
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46587
Флуд и оффтопик (часть 9)
30.11.25 - 01:23
#9920
Сидят, правила придумывают, а в паблике НГ мы говорим свободно в инсте
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46587
Флуд и оффтопик (часть 9)
30.11.25 - 01:27
#9921
Вот например под темой о 120м автобусе, в НГ, правда оппонента я кончил и нет его больше



[Исправлено: 111, 30.11.2025 - 02:28]
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29329
Флуд и оффтопик (часть 9)
30.11.25 - 09:28
#9922
Цитата:
111:
Блин, им говоришь чтоб помянуть нашего пользователя, они о матах и о каких то курицах талдычат.. Все понятно..

Так и помянули же, только тебя не позвали.
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29329
Флуд и оффтопик (часть 9)
30.11.25 - 09:29
#9923
Цитата:
111:
Сидят, правила придумывают, а в паблике НГ мы говорим свободно в инсте

Ты че так эту инсту рекламируешь?. Там теперь инакомыслящих выявляете? И сколько тебе за подстрекательства платят?

[Исправлено: maxsaf, 30.11.2025 - 10:30]
Kairat stayer
Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7809
Флуд и оффтопик (часть 9)
30.11.25 - 13:40
#9924
Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!

Цитата:
maxsaf:
И сколько тебе за подстрекательства платят?



Выше отмечает же, что ему иногда нравится взбесить оппонентов (Приводить кого-либо в состояние крайней степени раздражения, гнева или ярости). :lol: :lol: :lol:



[Исправлено: Kairat stayer, 30.11.2025 - 14:58]
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46587
Флуд и оффтопик (часть 9)
30.11.25 - 13:50
#9925
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
инсте Ты че так эту инсту рекламируешь?. Та

Это паблик НГ, я говорю о том, что даже в теме про автобус 120, мы там говорим о чем угодно и никто не лезет со своими правилами как ты тут с Хозяином супермаркета
таноми52
таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4388
Флуд и оффтопик (часть 9)
30.11.25 - 14:10
#9926
Цитата:
Kairat stayer:
Выше отмечет же, что ему иногда нравится взбесить оппонентов (Приводить кого-либо в состояние крайней степени раздражения, гнева или ярости)


Не надо ля-ля: оппонент...
Обыкновенный склочник, дорвавшийся до широкой аудитории и с наслаждением и безнаказонно реализующий свою склочную натуру
Эл-починно
Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4877
Флуд и оффтопик (часть 9)
30.11.25 - 19:25
#9927
С первым Адвентом форумчане. Прекрасного настроения и здоровья!
Страница 662 из 662
