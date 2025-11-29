Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.11.25 - 15:39
Цитата:
ИИ вот сгенерировал:"Русский мат может иметь положительные эффекты, такие как эмоциональная разрядка, снижение болевого порога и укрепление социальных связей в определенных группах. Эти эффекты связаны с выбросом адреналина и учащением сердцебиения, что может действовать как защитная реакция организма на стресс, а также помогать быстро адаптироваться к новой социальной среде."
Так что давайте "укреплять социальные связи" в нашей "определённой группе"
Шучу!
А не призываю общаться во флуде матом
simkst:Ну, не всегда.
«Мат — это 'формат' неудачников, слабых, неуравновешенных людей, которые не способны найти свое место в жизни. Мат затрудняет общение».
«Мат — это 'формат' неудачников, слабых, неуравновешенных людей, которые не способны найти свое место в жизни. Мат затрудняет общение».
ИИ вот сгенерировал:"Русский мат может иметь положительные эффекты, такие как эмоциональная разрядка, снижение болевого порога и укрепление социальных связей в определенных группах. Эти эффекты связаны с выбросом адреналина и учащением сердцебиения, что может действовать как защитная реакция организма на стресс, а также помогать быстро адаптироваться к новой социальной среде."
Так что давайте "укреплять социальные связи" в нашей "определённой группе"
Шучу!
А не призываю общаться во флуде матом
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 432
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.11.25 - 16:04
Цитата:
Попробовал бы он ( ИИ) сгенерить что нибудь супротив Вашего промта
таноми52:
ИИ вот сгенерировал:
ИИ вот сгенерировал:
Попробовал бы он ( ИИ) сгенерить что нибудь супротив Вашего промта
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.11.25 - 01:19
Блин, им говоришь чтоб помянуть нашего пользователя, они о матах и о каких то курицах талдычат..
Все понятно..
Все понятно..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.11.25 - 01:22
А давайте еще какие то правила придумаем, чтоб не осталось ту никого..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.11.25 - 01:23
Сидят, правила придумывают, а в паблике НГ мы говорим свободно в инсте
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.11.25 - 01:27
Вот например под темой о 120м автобусе, в НГ, правда оппонента я кончил и нет его больше
[Исправлено: 111, 30.11.2025 - 02:28]
[Исправлено: 111, 30.11.2025 - 02:28]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.11.25 - 09:28
Цитата:
Так и помянули же, только тебя не позвали.
111:
Блин, им говоришь чтоб помянуть нашего пользователя, они о матах и о каких то курицах талдычат.. Все понятно..
Блин, им говоришь чтоб помянуть нашего пользователя, они о матах и о каких то курицах талдычат.. Все понятно..
Так и помянули же, только тебя не позвали.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.11.25 - 09:29
Цитата:
Ты че так эту инсту рекламируешь?. Там теперь инакомыслящих выявляете? И сколько тебе за подстрекательства платят?
[Исправлено: maxsaf, 30.11.2025 - 10:30]
111:
Сидят, правила придумывают, а в паблике НГ мы говорим свободно в инсте
Сидят, правила придумывают, а в паблике НГ мы говорим свободно в инсте
Ты че так эту инсту рекламируешь?. Там теперь инакомыслящих выявляете? И сколько тебе за подстрекательства платят?
[Исправлено: maxsaf, 30.11.2025 - 10:30]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 7809
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.11.25 - 13:40
Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!
Цитата:
Выше отмечает же, что ему иногда нравится взбесить оппонентов (Приводить кого-либо в состояние крайней степени раздражения, гнева или ярости).
[Исправлено: Kairat stayer, 30.11.2025 - 14:58]
Цитата:
maxsaf:
И сколько тебе за подстрекательства платят?
И сколько тебе за подстрекательства платят?
Выше отмечает же, что ему иногда нравится взбесить оппонентов (Приводить кого-либо в состояние крайней степени раздражения, гнева или ярости).
[Исправлено: Kairat stayer, 30.11.2025 - 14:58]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.11.25 - 13:50
Цитата:
Цитата:
Это паблик НГ, я говорю о том, что даже в теме про автобус 120, мы там говорим о чем угодно и никто не лезет со своими правилами как ты тут с Хозяином супермаркета
maxsaf:
Цитата:
инсте Ты че так эту инсту рекламируешь?. Та
Это паблик НГ, я говорю о том, что даже в теме про автобус 120, мы там говорим о чем угодно и никто не лезет со своими правилами как ты тут с Хозяином супермаркета
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.11.25 - 14:10
Цитата:
Не надо ля-ля: оппонент...
Обыкновенный склочник, дорвавшийся до широкой аудитории и с наслаждением и безнаказонно реализующий свою склочную натуру
Kairat stayer:
Выше отмечет же, что ему иногда нравится взбесить оппонентов (Приводить кого-либо в состояние крайней степени раздражения, гнева или ярости)
Выше отмечет же, что ему иногда нравится взбесить оппонентов (Приводить кого-либо в состояние крайней степени раздражения, гнева или ярости)
Не надо ля-ля: оппонент...
Обыкновенный склочник, дорвавшийся до широкой аудитории и с наслаждением и безнаказонно реализующий свою склочную натуру
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4877
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.11.25 - 19:25
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать