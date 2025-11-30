НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ "Министерство выражает протест" - Как власти в Казахстане отреагировали на атаку каспийского трубопровода
 
 
"Министерство выражает протест" - Как власти в Казахстане отреагировали на атаку каспийского трубопровода
Отправлено: 30.11.25 - 18:22
Министерство иностранных дел Казахстана выступило с официальным заявлением по поводу ситуации на Морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Текст заявления опубликован в воскресенье, 30 ноября, в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.
Re: "Министерство выражает протест" - Как власти в...
Отправлено: 30.11.25 - 18:22
Хохлы уже начинают НАДОЕДАТЬ своей наглостью и беспардонностью: - наверное правильней будет- что бы русские победили в этой БРАТОУБИЙСТВЕННОЙ войне и Трамп отдал им все завоёванные ими облсти.

Они( хохлы) с наглостью заявляют в ответ на Мидовский протест: - мол ТЕРПИТЕ и не ШУМИТЕ.

Пусть Путин и дальше бомбит мирные города украинцев вместе с их жителями.
"Министерство выражает протест" - Как власти в Казахстане отреагировали на атаку каспийского трубопровода
Отправлено: 30.11.25 - 19:13
Не буду повторяться, так как я представитель нашего русского мира, сказал так

"Министерство выражает протест" - Как власти в Казахстане отреагировали на атаку каспийского трубопровода
Отправлено: 30.11.25 - 19:15
И так

Re: "Министерство выражает протест" - Как власти в...
Отправлено: 30.11.25 - 19:53
не надо не каких протестов.
а надо понять и забыть про это, т.к. идет война и возможно все. наши братья отстаивают свою землю и свободу.
Сейчас посетителей на этом форуме: 57, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 56
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф

