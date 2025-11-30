Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
ТОО "Рудненские теплосети" продают в частные руки. 5 лет назад его передали государству, которое вложило миллиарды на модернизацию
ТОО "Рудненские теплосети" продают в частные руки. 5 лет назад его передали государству, которое вложило миллиарды на модернизацию
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 60, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 59
|Зарегистрированные пользователи: Добринцофф
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать