НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ ТОО "Рудненские теплосети" продают в частные руки. 5 лет назад его передали государству, которое вложило миллиарды на модернизацию
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53051
ТОО "Рудненские теплосети" продают в частные руки. 5 лет назад его передали государству, которое вложило миллиарды на модернизацию
Отправлено: 30.11.25 - 19:07
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
– Причина, указанная в документах, – якобы необходимость привлечения инвестиций, - сообщил директор теплокомпании. - Только почему это не было сделано в 2023 году, когда в январе Рудный едва не разморозили, не в год, когда на сетях произошло 636 повреждений? Почему решение принимается именно сейчас – после многомиллиардных инвестиций из бюджета?
Читать новость

р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
887
Re: ТОО "Рудненские теплосети" продают в частные руки....
Отправлено: 30.11.25 - 19:07
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это диверсия на государственном уровне. Всех фигурантов сделки нужно привлечь к уголовной ответственности. Эти стратегические обьекты нельзя передавать в частные руки.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 60, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 59
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS