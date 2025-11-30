Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов

Реальный случай.



Человек проработавший в КЗ 40 лет врачом имел пенсию 120 000 тенге. Собирался переехать в Германию. Для получение визы нужно было разрешение от миграционки на выезд на ПМЖ. Как только он получил это разрешение, так ему государство сразу прекратило выплаты пенсии. До выезда в Германию 6 месяцев, пенсии нет! Куда только не писали и не обращались, вплоть до Кабинета президента. Результат - пенсии 0



Я лично написал в посольство Германии и объяснил ситуацию. Результат. Через пару недель требование в этой справке посольство Германии убрало.



Получается что правительство Германии даже в этом случае думает о немцах, живущих в другой стране, а правительству КЗ не было дела до человека пенсионера, проработавшему в КЗ 40 лет. Человек продолжал жить в КЗ не покидая страну и ему уже не платили пенсию!



В Германии ему насчитали пенсию более 1000, при этом он ни дня не работал в этой стране.



А если взять образование!



В Германии высшее образование - бесплатно.

Среднее образование - человек получает "стипендию" 1000-1400 Евро до вычета налогов.



Минимальная ЗП с 1 января 2026 13,9 Евро/час х 173 часа в месяц = 2405. При этом учитывается каждая минута рабочего времени.



Автор еще и на мигрантов ссылается. Вообще нет ни какой разницы в ЗП, имеет значение то как человек работает.

Какова минималка в КЗ?