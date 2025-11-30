Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 53051
Отправлено: 30.11.25 - 09:25
Распространенное мнение о плачевном уровне нашей жизни по сравнению с жителями развитых стран более основано на эмоциональных оценках и излишне раздуто. За последние 15 лет мир значительно изменился - они стали чуть хуже, мы – чуть лучше. Но никто не готов этого признавать: ни они, ни мы.
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 14:59
Цитата:
A
(Пользователи)
- Регистрация:
- 19.06.25
- Сообщений:
- 2
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 16:09
Реальный случай.
Человек проработавший в КЗ 40 лет врачом имел пенсию 120 000 тенге. Собирался переехать в Германию. Для получение визы нужно было разрешение от миграционки на выезд на ПМЖ. Как только он получил это разрешение, так ему государство сразу прекратило выплаты пенсии. До выезда в Германию 6 месяцев, пенсии нет! Куда только не писали и не обращались, вплоть до Кабинета президента. Результат - пенсии 0
Я лично написал в посольство Германии и объяснил ситуацию. Результат. Через пару недель требование в этой справке посольство Германии убрало.
Получается что правительство Германии даже в этом случае думает о немцах, живущих в другой стране, а правительству КЗ не было дела до человека пенсионера, проработавшему в КЗ 40 лет. Человек продолжал жить в КЗ не покидая страну и ему уже не платили пенсию!
В Германии ему насчитали пенсию более 1000, при этом он ни дня не работал в этой стране.
А если взять образование!
В Германии высшее образование - бесплатно.
Среднее образование - человек получает "стипендию" 1000-1400 Евро до вычета налогов.
Минимальная ЗП с 1 января 2026 13,9 Евро/час х 173 часа в месяц = 2405. При этом учитывается каждая минута рабочего времени.
Автор еще и на мигрантов ссылается. Вообще нет ни какой разницы в ЗП, имеет значение то как человек работает.
Какова минималка в КЗ?
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 18:04
Цитата:
Нет- это ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ, чисто ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ и наиболее ЕСТЕСТВЕННО-ПРАКТИЧЕСКАЯ причина отьезда- просто я на упреждение сказал, что бы не вплели пресловутые и уже изрядно ПОДНАДОЕВШИЕ и потерявшие АКТАЛЬНОСТЬ - ценники.
Цитата:
Конечно: принцип:"...рыба-глубже; человек-лучше..." - никто не отменял, но наверное всё ( переезд в более развитые районы) зависит от социального слоя, к какой прослойке человек относиться- допустим взять меня или Добринцова или 111 (осмелюсь и от их имени заявить) - МЕЛКИЕ БУРЖУА - живём неплохо, бизнес пока кормит и на путешествия по миру и на ЧЁРНУЮ икру с маслом хватает и авто премиальное и хата - бизнесс-класса и шуба норковая с костюмом с отливом имеется и на ЧЁРНЫЙ день что то отложено и детям перепало - так что: добро от добра не ищем.
maxsaf:
А вы это выставляете как какое-то противоречие.
А вы это выставляете как какое-то противоречие.
Нет- это ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ, чисто ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ и наиболее ЕСТЕСТВЕННО-ПРАКТИЧЕСКАЯ причина отьезда- просто я на упреждение сказал, что бы не вплели пресловутые и уже изрядно ПОДНАДОЕВШИЕ и потерявшие АКТАЛЬНОСТЬ - ценники.
Цитата:
Тот самый:
а переезд в Астану из Костаная имеет смысл (часть перечисленного лучше).
а переезд в Астану из Костаная имеет смысл (часть перечисленного лучше).
Конечно: принцип:"...рыба-глубже; человек-лучше..." - никто не отменял, но наверное всё ( переезд в более развитые районы) зависит от социального слоя, к какой прослойке человек относиться- допустим взять меня или Добринцова или 111 (осмелюсь и от их имени заявить) - МЕЛКИЕ БУРЖУА - живём неплохо, бизнес пока кормит и на путешествия по миру и на ЧЁРНУЮ икру с маслом хватает и авто премиальное и хата - бизнесс-класса и шуба норковая с костюмом с отливом имеется и на ЧЁРНЫЙ день что то отложено и детям перепало - так что: добро от добра не ищем.
Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 18:10
Цитата:
Я бы не стал, за всех писать. Я понимаю, понты - наше всё.
ACROS:
живём неплохо, бизнес пока кормит и на путешествия по миру и на ЧЁРНУЮ икру с маслом хватает и авто премиальное и хата - бизнесс-класса и шуба норковая с костюмом с отливом имеется и на ЧЁРНЫЙ день что то отложено и детям перепало - так что: добро от добра не ищем.
живём неплохо, бизнес пока кормит и на путешествия по миру и на ЧЁРНУЮ икру с маслом хватает и авто премиальное и хата - бизнесс-класса и шуба норковая с костюмом с отливом имеется и на ЧЁРНЫЙ день что то отложено и детям перепало - так что: добро от добра не ищем.
Я бы не стал, за всех писать. Я понимаю, понты - наше всё.
Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 18:11
Цитата:
Это статья просто ответ за комментарии про танцора, в предыдущей!
maxsaf:
Эл Пачино, давай ответный анализ
Эл Пачино, давай ответный анализ
Это статья просто ответ за комментарии про танцора, в предыдущей!
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 18:15
Цитата:
Что не так то:- я разве за вас писал ???
Живу в Казахстане, пишу в местной газете - я ещё должен у вас, у сбежавшего РЕНЕГАТА, спрашивать разрешение: - ЧТО, КАК и ГДЕ мне писать ??
Эл-починно:
Я бы не стал, за всех писать.
Я бы не стал, за всех писать.
Что не так то:- я разве за вас писал ???
Живу в Казахстане, пишу в местной газете - я ещё должен у вас, у сбежавшего РЕНЕГАТА, спрашивать разрешение: - ЧТО, КАК и ГДЕ мне писать ??
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 18:17
Цитата:
Что такого - ПОНТОВИТОГО - вы увидели в моём комменте???
Эл-починно:
понты - наше всё.
понты - наше всё.
Что такого - ПОНТОВИТОГО - вы увидели в моём комменте???
Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 18:21
Цитата:
Я вам просто скажу, что не так. Не красиво понтоваться, не важно как это называть.
Цитата:
Ути пути, как понесло то, с капслоком. Я лишь вам совет дал. А как и что вам делать, дело ваше личное конечно. Но тем не менее лучше не делает.
ACROS:
Что не так то:
Что не так то:
Я вам просто скажу, что не так. Не красиво понтоваться, не важно как это называть.
Цитата:
ACROS:
ЧТО, КАК и ГДЕ мне писать ??
ЧТО, КАК и ГДЕ мне писать ??
Ути пути, как понесло то, с капслоком. Я лишь вам совет дал. А как и что вам делать, дело ваше личное конечно. Но тем не менее лучше не делает.
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 18:27
Цитата:
Конечно моё- но не какого то ПЕРЕБЕЖЧИКА.
Цитата:
Не понесло, отнюдь- по левой щеке, но не дам по правой.
Цитата:
Там перечисленны БАЗОВЫЕ ценности, ничего лишнего и ЭКСТРОСВЕХОРДИНАРНОГО- где вы там увидели ПОНТЫ ???
Эл-починно:
дело ваше личное конечно.
дело ваше личное конечно.
Конечно моё- но не какого то ПЕРЕБЕЖЧИКА.
Цитата:
Эл-починно:
как понесло то
как понесло то
Не понесло, отнюдь- по левой щеке, но не дам по правой.
Цитата:
Эл-починно:
Не красиво понтоваться,
Не красиво понтоваться,
Там перечисленны БАЗОВЫЕ ценности, ничего лишнего и ЭКСТРОСВЕХОРДИНАРНОГО- где вы там увидели ПОНТЫ ???
Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 18:29
Цитата:
Ну тогда узаконьте, эти базовые ценности для всех жителей Казахстана. Чтобы потом другие тут не брюзжали так.
ACROS:
Там перечисленны БАЗОВЫЕ ценности, ничего лишнего и ЭКСТРОСВЕХОРДИНАРНОГО- где вы там увидели ПОНТЫ ???
Там перечисленны БАЗОВЫЕ ценности, ничего лишнего и ЭКСТРОСВЕХОРДИНАРНОГО- где вы там увидели ПОНТЫ ???
Ну тогда узаконьте, эти базовые ценности для всех жителей Казахстана. Чтобы потом другие тут не брюзжали так.
Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 19:32
Цитата:
Цитата:
Вы же не будете получать з\п в Германии ,а жить в Казахстане.
Если уж взялись сравнивать тогда заодно посчитайте сколько в Германии стоит бензин,свет,газ аренда жилья,ТО автомобиля,страховка авто,страхование жизни,какие то немыслимые для нас налоги тип церковного ,налог на радио и телевидение,налог на дождь
Alexander:
Минимальная ЗП с 1 января 2026 13,9 Евро/час х 173 часа в месяц = 2405
Минимальная ЗП с 1 января 2026 13,9 Евро/час х 173 часа в месяц = 2405
Цитата:
Alexander:
Какова минималка в КЗ?
Какова минималка в КЗ?
Вы же не будете получать з\п в Германии ,а жить в Казахстане.
Если уж взялись сравнивать тогда заодно посчитайте сколько в Германии стоит бензин,свет,газ аренда жилья,ТО автомобиля,страховка авто,страхование жизни,какие то немыслимые для нас налоги тип церковного ,налог на радио и телевидение,налог на дождь
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 46587
Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 19:34
Цитата:
Круто!!
ACROS:
Круто!!
Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 19:41
Цитата:
Из всего вами перечисленного мне близки только путешествия,вместо чёрной икры с удовольствием съем манты,авто-это само собой,но необязательно премиальное,шуба норковая вообще нафик не нужна,да и сейчас вроде уже тренд поменялся,жильё не знаю как насчёт бизнес класса но конечно должно быть удобным и комфортным,а так то конечно, что если есть какой то более менее рабочий бизнес,то в Германию нет смысла ехать и здесь можно жить нормально.
ACROS:
МЕЛКИЕ БУРЖУА - живём неплохо, бизнес пока кормит и на путешествия по миру и на ЧЁРНУЮ икру с маслом хватает и авто премиальное и хата - бизнесс-класса и шуба норковая с
МЕЛКИЕ БУРЖУА - живём неплохо, бизнес пока кормит и на путешествия по миру и на ЧЁРНУЮ икру с маслом хватает и авто премиальное и хата - бизнесс-класса и шуба норковая с
Из всего вами перечисленного мне близки только путешествия,вместо чёрной икры с удовольствием съем манты,авто-это само собой,но необязательно премиальное,шуба норковая вообще нафик не нужна,да и сейчас вроде уже тренд поменялся,жильё не знаю как насчёт бизнес класса но конечно должно быть удобным и комфортным,а так то конечно, что если есть какой то более менее рабочий бизнес,то в Германию нет смысла ехать и здесь можно жить нормально.
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 20:15
Цитата:
Мне ОНО нужно: - мы в капитализме живём: - каждый НЕ БРАТ, а ВОЛК.
Да и для всего остального есть - ГАРАНТ- для этого его и избирали- хай робит.
Цитата:
ВСЁ было написано было с САРКАЗМОМ- естественно ценности - ПОМЕНЯЛИСЬ - я например, хожу во всём КИТАЙСКОМ- удобно, практично и ДЁШЕВО.
Цитата:
Никто тут кроме вас и не БРЮЗЖИТ: - авто- непроблемма- Китай обеспечивает и наш ОТВЁРТОЧНЫЙ автопром не отстаёт; квартирный вопрос- остро не стоит- пожулуйста-ипотека и прочие банковские продукты на эту тему работают; вещи, продукты- само собой разумеющие константы обыденой жизни.
Эл-починно:
тогда узаконьте, эти базовые ценности для всех жителей Казахстана.
тогда узаконьте, эти базовые ценности для всех жителей Казахстана.
Мне ОНО нужно: - мы в капитализме живём: - каждый НЕ БРАТ, а ВОЛК.
Да и для всего остального есть - ГАРАНТ- для этого его и избирали- хай робит.
Цитата:
Добринцофф:
,шуба норковая вообще нафик
,шуба норковая вообще нафик
ВСЁ было написано было с САРКАЗМОМ- естественно ценности - ПОМЕНЯЛИСЬ - я например, хожу во всём КИТАЙСКОМ- удобно, практично и ДЁШЕВО.
Цитата:
Эл-починно:
брюзжали так.
брюзжали так.
Никто тут кроме вас и не БРЮЗЖИТ: - авто- непроблемма- Китай обеспечивает и наш ОТВЁРТОЧНЫЙ автопром не отстаёт; квартирный вопрос- остро не стоит- пожулуйста-ипотека и прочие банковские продукты на эту тему работают; вещи, продукты- само собой разумеющие константы обыденой жизни.
