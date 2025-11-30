НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53048
Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 09:25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Распространенное мнение о плачевном уровне нашей жизни по сравнению с жителями развитых стран более основано на эмоциональных оценках и излишне раздуто. За последние 15 лет мир значительно изменился - они стали чуть хуже, мы – чуть лучше. Но никто не готов этого признавать: ни они, ни мы.
Читать новость

Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10456
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 14:59
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Ах да, по мнению местных немцев, тут мигрантам раздают льготные кредиты. Потому, что у каждого второго или свой дом или квартира. Они удивляются, как таг?

Ну у них кредиты под 2-4% почему бы не взять,просто у коренных немцев менталитет другой,нафига брать дом в ипотеку на всю жизнь,если можно с таким же успехом снимать жильё,наши же так не могут раз приехал надо обязательно свой дом купить
Профайл
A
§ Alexander
(Пользователи)
Регистрация:
19.06.25
Сообщений:
2
Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 16:09
#16
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 40, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 40
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS