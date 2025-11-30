Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 53048
Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 09:25
Распространенное мнение о плачевном уровне нашей жизни по сравнению с жителями развитых стран более основано на эмоциональных оценках и излишне раздуто. За последние 15 лет мир значительно изменился - они стали чуть хуже, мы – чуть лучше. Но никто не готов этого признавать: ни они, ни мы.
Читать новость
Читать новость
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 09:25
Цитата:
Спасибо автору за то, что разнёс в клочья тезис Акроса, что поуехавшие свалили за сладкой жизнью. А теперь давайте разбираться, от чего на самом деле люди сваливают из Казахстана.
Резюмируя изложенное, можно сделать вывод: распространенное мнение о плачевном уровне нашей жизни по сравнению с жителями развитых стран более основано на эмоциональных оценках и излишне раздуто.
Спасибо автору за то, что разнёс в клочья тезис Акроса, что поуехавшие свалили за сладкой жизнью. А теперь давайте разбираться, от чего на самом деле люди сваливают из Казахстана.
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 09:46
Погодите-погодите! Т.е. в Германии семья спокойно может прожить при 1 работающем? И у неё даже остаётся 550 евро в конце месяца? Теперь сравните с Казахстаном
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 09:59
Цитата:
Ишь ты, заметил.)) Из-за вас теперь всю статью переписывать придется
Тот самый:
Погодите-погодите! Т.е. в Германии семья спокойно может прожить при 1 работающем? И у неё даже остаётся 550 евро в конце месяца? Теперь сравните с Казахстаном
Погодите-погодите! Т.е. в Германии семья спокойно может прожить при 1 работающем? И у неё даже остаётся 550 евро в конце месяца? Теперь сравните с Казахстаном
Ишь ты, заметил.)) Из-за вас теперь всю статью переписывать придется
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8616
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 10:11
Цитата:
Не думаю что - РАЗНЁС- цифры ВЫДЕРНУТЫ и ПОДОГНАНЫ под его умозаключения.
И именно - за СЛАДКИМИ коврижками: политика ЖИВОТА преобладает над МЫСЛЬЮ.
Цитата:
Элементарно, Ватсон: - сладко ЖРАТЬ; сладко СПАТЬ и сладко СРАТЬ.
Достаточно посмотреть статистику причины отьездов- наименее всего по политическим мотивам, её там практически НЕТ.
maxsaf:
что разнёс в клочья тезис Акроса, что поуехавшие свалили за сладкой жизнью.
что разнёс в клочья тезис Акроса, что поуехавшие свалили за сладкой жизнью.
Не думаю что - РАЗНЁС- цифры ВЫДЕРНУТЫ и ПОДОГНАНЫ под его умозаключения.
И именно - за СЛАДКИМИ коврижками: политика ЖИВОТА преобладает над МЫСЛЬЮ.
Цитата:
maxsaf:
от чего на самом деле люди сваливают из Казахстана
от чего на самом деле люди сваливают из Казахстана
Элементарно, Ватсон: - сладко ЖРАТЬ; сладко СПАТЬ и сладко СРАТЬ.
Достаточно посмотреть статистику причины отьездов- наименее всего по политическим мотивам, её там практически НЕТ.
Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 10:28
Цитата:
Потому что невыездные
ACROS:
наименее всего по политическим мотивам, её там практически НЕТ.
наименее всего по политическим мотивам, её там практически НЕТ.
Потому что невыездные
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 10:36
Цитата:
А как же более лучшая экология, медицина, климат, инфраструктура, более доступные путешествия, образование для детей - уровень жизни, в общем? Тут даже не эмиграция, а переезд в Астану из Костаная имеет смысл (часть перечисленного лучше).
ACROS:
Элементарно, Ватсон: - сладко ЖРАТЬ
Элементарно, Ватсон: - сладко ЖРАТЬ
А как же более лучшая экология, медицина, климат, инфраструктура, более доступные путешествия, образование для детей - уровень жизни, в общем? Тут даже не эмиграция, а переезд в Астану из Костаная имеет смысл (часть перечисленного лучше).
Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 10:59
Цитата:
Самая первая и самая логичная мысль - накормить себя и семью. А вы это выставляете как какое-то противоречие.
ACROS:
политика ЖИВОТА преобладает над МЫСЛЬЮ.
политика ЖИВОТА преобладает над МЫСЛЬЮ.
Самая первая и самая логичная мысль - накормить себя и семью. А вы это выставляете как какое-то противоречие.
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 11:56
Цитата:
Эл Пачино, давай ответный анализ
Проанализируем дебит с кредитом гипотетической семьи из трех человек, переехавших туда из Костаная в поисках счастья.
Эл Пачино, давай ответный анализ
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 12:31
Цитата:
Нет смысла, автор и малейшего представления не имеет о сущности темы. У него заточка на мигрантов. А я тут этой разницы не вижу. На большинстве производств, существует тарифная сетка и кто откуда роли не играет от слова совсем. ЗП или такая же, или как как себя подашь. С гипотетических 5000 останется 2700 не больше, если не самозанятый. Так как с налогом (500 смущает, но проверять не буду) идут социальные, пенсионные отчисления, также страховку за уходом по старости и медицинскую. Я уже отмечал, у меня только медицинская более 400 евро в месяц, плюс шеф платит такую же сумму. Так что на руки остаётся примерно от половины до 2/3 от брутто. Зависит от налогового класса (их 6-ть в Германии) и от количества детей. Так что тут обсуждать собственно нечего.
maxsaf:
Эл Пачино, давай ответный анализ
Эл Пачино, давай ответный анализ
Нет смысла, автор и малейшего представления не имеет о сущности темы. У него заточка на мигрантов. А я тут этой разницы не вижу. На большинстве производств, существует тарифная сетка и кто откуда роли не играет от слова совсем. ЗП или такая же, или как как себя подашь. С гипотетических 5000 останется 2700 не больше, если не самозанятый. Так как с налогом (500 смущает, но проверять не буду) идут социальные, пенсионные отчисления, также страховку за уходом по старости и медицинскую. Я уже отмечал, у меня только медицинская более 400 евро в месяц, плюс шеф платит такую же сумму. Так что на руки остаётся примерно от половины до 2/3 от брутто. Зависит от налогового класса (их 6-ть в Германии) и от количества детей. Так что тут обсуждать собственно нечего.
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 12:41
Цитата:
Ах да, по мнению местных немцев, тут мигрантам раздают льготные кредиты. Потому, что у каждого второго или свой дом или квартира. Они удивляются, как таг?
maxsaf:
Эл Пачино, давай ответный анализ
Эл Пачино, давай ответный анализ
Ах да, по мнению местных немцев, тут мигрантам раздают льготные кредиты. Потому, что у каждого второго или свой дом или квартира. Они удивляются, как таг?
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1524
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 12:55
" А расходы в 600 тысяч по силам многим нашим семьям, хотя мы склонны это отрицать".
Такие расходы для нас пустяк, автор наверное не в курсе, у нас гораздо больше смогут потратить влегкую. Вот доходы в 600 тыс.гораздо сложнее обеспечить
Такие расходы для нас пустяк, автор наверное не в курсе, у нас гораздо больше смогут потратить влегкую. Вот доходы в 600 тыс.гораздо сложнее обеспечить
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 46584
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 13:42
Автор нахимичил тут под себя конечно и еще взял какие то 600 тысяч, опять же говоря так сказать не правду.
Ну допустим зп у меня 500-600 тысяч, делим на всех членов семьи и на больного старого тестя, который получает 99 тысяч пенсии, ну ладно, на пятерых и что?
Выходит по 100 с небольшим тысяч на человека и что?
Сам автор на эти деньги может прожить, оплатить коммуналку, приодеться и еще купить квартиру или «шикарную» машину?
Зачем смешить то мои тапочки, пользуясь каким то не совсем умным подгоняловым?
Понимаю пропаганда патриотизма требует это от него, но не до такой же степени!
Ну допустим зп у меня 500-600 тысяч, делим на всех членов семьи и на больного старого тестя, который получает 99 тысяч пенсии, ну ладно, на пятерых и что?
Выходит по 100 с небольшим тысяч на человека и что?
Сам автор на эти деньги может прожить, оплатить коммуналку, приодеться и еще купить квартиру или «шикарную» машину?
Зачем смешить то мои тапочки, пользуясь каким то не совсем умным подгоняловым?
Понимаю пропаганда патриотизма требует это от него, но не до такой же степени!
A
(Пользователи)
- Регистрация:
- 19.06.25
- Сообщений:
- 2
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 14:09
Бред полнейший автор написал. Он понятное не имеет что к чему!
Правильно тут уже подметили про одного работающего.
Если в семье работает 2 человека, то семья может спокойно жить и ни о чем особо не париться, арендовать квартиру, отлично питаться и т.д.
Что по налогам, так же бред. Так же уже написали про то что есть 6 налоговых классов. Минимальные налоговые вычеты с ЗП 30%.
Коммунальные расходы, аренда квартиры ..... в стоимость аренды квартиры уже входит и оплата за отопление, вывоз мусора, вода и т.д. Так что тоже бред! И да, стоимость аренды сильно зависит от города и от того когда начали арендовать квартиру. Если человек живет давно, то и платит за аренду существенно меньше, чем нежели искать сейчас новую квартиру в аренду.
Продуктовая корзина. На семью из 4 человек это 500-600 евро.
Для понимания цен. Молоко в тетрапаке 3,5% - 1,09 Евро, мука 0,59 Евро, форель филе с кожей - 15 Евро
Ну и теперь можно посчитать, семья из 4 человек, двое работают и двое детей.
Возьмем даже не 4300 ЗП как у автора, а меньшую. Допустим каждый зарабатывает 3500. После вычета налогов останется на руки допустим 4200. На детей платят 255 на каждого, это 510 евро.
Итога доход семьи 4710 евро в месяц
Возьмем не слишком крупный город, но и не маленький.
Аренда квартиры - 800 Евро
Продуктовая корзина - 600 Евро
МОбильная связь, домашний интернет, свет - 180 евро
Проездные(если без авто) - взрослые и школьные, на 4 человека это что-то типа 150 евро.
Что имеем: расход 1730
Остается 2980 евро.
Пособие на ребенка платится до 25 лет, при условии что "ребенок" учится.
Правильно тут уже подметили про одного работающего.
Если в семье работает 2 человека, то семья может спокойно жить и ни о чем особо не париться, арендовать квартиру, отлично питаться и т.д.
Что по налогам, так же бред. Так же уже написали про то что есть 6 налоговых классов. Минимальные налоговые вычеты с ЗП 30%.
Коммунальные расходы, аренда квартиры ..... в стоимость аренды квартиры уже входит и оплата за отопление, вывоз мусора, вода и т.д. Так что тоже бред! И да, стоимость аренды сильно зависит от города и от того когда начали арендовать квартиру. Если человек живет давно, то и платит за аренду существенно меньше, чем нежели искать сейчас новую квартиру в аренду.
Продуктовая корзина. На семью из 4 человек это 500-600 евро.
Для понимания цен. Молоко в тетрапаке 3,5% - 1,09 Евро, мука 0,59 Евро, форель филе с кожей - 15 Евро
Ну и теперь можно посчитать, семья из 4 человек, двое работают и двое детей.
Возьмем даже не 4300 ЗП как у автора, а меньшую. Допустим каждый зарабатывает 3500. После вычета налогов останется на руки допустим 4200. На детей платят 255 на каждого, это 510 евро.
Итога доход семьи 4710 евро в месяц
Возьмем не слишком крупный город, но и не маленький.
Аренда квартиры - 800 Евро
Продуктовая корзина - 600 Евро
МОбильная связь, домашний интернет, свет - 180 евро
Проездные(если без авто) - взрослые и школьные, на 4 человека это что-то типа 150 евро.
Что имеем: расход 1730
Остается 2980 евро.
Пособие на ребенка платится до 25 лет, при условии что "ребенок" учится.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 10456
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 14:57
В Германии конечно сейчас то же не сладко,но есть всё таки большой плюс,если потреял работу,но до этого долго и хорошо трудился,то можно не работая получать неплохие деньги,правда не долго но с годик протянуть можно.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 40, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 40
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать