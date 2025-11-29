НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Юрий БОНДАРЕНКО: Нужна ли философия нашему образованию?
 
 
Юрий БОНДАРЕНКО: Нужна ли философия нашему образованию?
Отправлено: 29.11.25 - 14:10
С одной стороны, слово «философия» можно увидеть на вывесках. Например: «Философия кухни». Значит, в тренде. С другой же, мы видим превращение философских дисциплин в нечто вроде галстука: нацепим для приличия, но и только.
Читать новость

Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Нужна ли философия нашему образованию?
Отправлено: 29.11.25 - 14:10
#1
Цитата:///обычный грамотный служитель мечети, когда он критически говорит о терроризме и экстремизме///

Почему АКЦЕНТ именно на "...служитель МЕЧЕТИ...", и почему не служитель ЦЕРКВИ или КОСТЁЛА- или у автора АПРИОРИ не бывает ПРАВОСЛАВНОГО или КАТОЛИЧЕСКОГО терроризма и экстремизма ???
Ирландцы со своим ИРА или греческие "чёрные полковники" или же испано-франкистцы- они не относятся к вышеуказанным РАДИКАЛЬНЫМ течениям ???


Цитата:///когда девушки с элементами философского образования, тянулись к экстремизму.///

Вера Засулич


Цитата:///Но какая же философия тогда необходима///

Из всего вышесказанного, от во первых до третьих: - конечно же и только: - Его Величество- Диалектический Материализм - где ВСЁ и ВСЯ и вся СУЩНОСТЬ материи и бытия познается только и только в ДИАЛЕКТИКЕ, то есть в ДВИЖЕНИИ, в ДИНАМИКЕ и во ВЗАИМОСВЯЗИ ВСЁ и ВСЯ.
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Нужна ли философия нашему образованию?
Отправлено: 30.11.25 - 13:46
#2
Философией могут заниматься только богатые и ленивые люди, которым оставили наследство и которые чешут языком обо всем и ни о чем целыми годами и всю жизнь..
