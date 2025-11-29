Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Нужна ли философия нашему образованию?

Отправлено: - 14:10

Цитата:///обычный грамотный служитель мечети, когда он критически говорит о терроризме и экстремизме///



Почему АКЦЕНТ именно на "...служитель МЕЧЕТИ...", и почему не служитель ЦЕРКВИ или КОСТЁЛА- или у автора АПРИОРИ не бывает ПРАВОСЛАВНОГО или КАТОЛИЧЕСКОГО терроризма и экстремизма ???

Ирландцы со своим ИРА или греческие "чёрные полковники" или же испано-франкистцы- они не относятся к вышеуказанным РАДИКАЛЬНЫМ течениям ???





Цитата:///когда девушки с элементами философского образования, тянулись к экстремизму.///



Вера Засулич





Цитата:///Но какая же философия тогда необходима///



Из всего вышесказанного, от во первых до третьих: - конечно же и только: - Его Величество- Диалектический Материализм - где ВСЁ и ВСЯ и вся СУЩНОСТЬ материи и бытия познается только и только в ДИАЛЕКТИКЕ, то есть в ДВИЖЕНИИ, в ДИНАМИКЕ и во ВЗАИМОСВЯЗИ ВСЁ и ВСЯ.