Бред полнейший автор написал. Он понятное не имеет что к чему!



Правильно тут уже подметили про одного работающего.

Если в семье работает 2 человека, то семья может спокойно жить и ни о чем особо не париться, арендовать квартиру, отлично питаться и т.д.



Что по налогам, так же бред. Так же уже написали про то что есть 6 налоговых классов. Минимальные налоговые вычеты с ЗП 30%.

Коммунальные расходы, аренда квартиры ..... в стоимость аренды квартиры уже входит и оплата за отопление, вывоз мусора, вода и т.д. Так что тоже бред! И да, стоимость аренды сильно зависит от города и от того когда начали арендовать квартиру. Если человек живет давно, то и платит за аренду существенно меньше, чем нежели искать сейчас новую квартиру в аренду.



Продуктовая корзина. На семью из 4 человек это 500-600 евро.

Для понимания цен. Молоко в тетрапаке 3,5% - 1,09 Евро, мука 0,59 Евро, форель филе с кожей - 15 Евро



Ну и теперь можно посчитать, семья из 4 человек, двое работают и двое детей.

Возьмем даже не 4300 ЗП как у автора, а меньшую. Допустим каждый зарабатывает 3500. После вычета налогов останется на руки допустим 4200. На детей платят 255 на каждого, это 510 евро.

Итога доход семьи 4710 евро в месяц



Возьмем не слишком крупный город, но и не маленький.



Аренда квартиры - 800 Евро

Продуктовая корзина - 600 Евро

МОбильная связь, домашний интернет, свет - 180 евро

Проездные(если без авто) - взрослые и школьные, на 4 человека это что-то типа 150 евро.

Что имеем: расход 1730



Остается 2980 евро.



Пособие на ребенка платится до 25 лет, при условии что "ребенок" учится.